Le borse bianche sono un grande must della bella stagione: ecco i modelli da avere subito



Fresche e chic, le borse bianche sono in cima alla lista degli acquisti da fare per la primavera.

Non che d'inverno non siano cool, ci mancherebbe! Ma secondo noi è proprio nella bella stagione che esprimono appieno tutto il loro potenziale fashion.

Tracolle e tracolline compatte, borse a mano dal gusto ladylike , shopper e secchielli pratici e capienti: c'è l'imbarazzo della scelta in fatto di modelli, forme e dimensioni.

Quale acquistare dunque tra le tante proposte in circolazione?

Noi per non sbagliare abbiamo stilato una lista con le versioni più interessanti delle collezioni Primavera Estate 2019, perfette per completare con un tocco raffinato anche le mise più semplici.

Date un'occhiata e lasciatevi tentare!





Secchiello CHANEL

Credits: chanel.com





Mini tracolla CHLOÉ

Credits: mytheresa.com





Borsa a mano CAMPOMAGGI

Credits: campomaggi.com





Saddle bag DIOR

Credits: dior.com





Clutch in pitone BIANCHI E NARDI 1946

Credits: bianchienardi1946.it





City bag WANDLER

Credits: net-a-porter.com





In pelle stampa "croc" COCCINELLE.

Credits: coccinelle.com





Shopper in nappa CARMENS

Credits: carmens.it





Tracolla compatta GUESS

Credits: guess.eu





Borsa a mano TOD'S

Credits: tods.com





Tracolla in stile "satchel", MICHAEL MICHAEL KORS.

Credits: michaelkors.it





Tracolla SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com









Borsa a mano PARFOIS

Credits: parfois.com





City bag PRADA

Credits: mytheresa.com





Tracollina con borchie e strass MOTIVI

Credits: motivi.com





Shopper con le frange POMIKAKI

Credits: pomikakishop.it





Borsa a mano MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com





Tracolla con charms LIU JO.

Credits: liujo.com





Shopper FREDDY

Credits: freddy.com