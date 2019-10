E chi l'ha detto che le borse più cool debbano essere per forza costosissime? Ecco 20 alternative (a meno di 500 euro) di cui innamorarsi.



Quest'autunno vorreste investire su una nuova It bag ma senza lasciarci uno stipendio?

Bene. Esistono borse belle e firmate che non costano necessariamente un capitale. E noi vi diciamo anche dove trovarle.

Abbiamo selezionato 20 borse sotto i 500 euro che, a parer nostro, non hanno proprio nulla da invidiare alle loro "colleghe" più costose.

Dalla tracolla bicolor di Michael Kors a quella tonda in pelle color pavone di Coccinelle.

Dalla shopper pratica e capiente di Guess al secchiello super chic firmato Mansur Gavriel.

Senza dimenticare le raffinate mini bags, perfette anche di sera.

Qualche esempio? La pochette matelassé di Saint Laurent, la borsa a mano di Trussardi, la city bag in versione mignon di Emporio Armani e la camera bag rosa cipria di Salvatore Ferragamo.

Cedere alla tentazione sarà una scelta più leggera per il portafoglio, ma ugualmente glamour!





Tracolla bicolor MICHAEL MICHAEL KORS (295 euro su michaelkors.it)





Tracolla in pelle COCCINELLE (320 euro su coccinelle.com)





Borsa in pelle e suede SEE BY CHLOÉ (275 euro su net-a-porter.com)





Clutch in tessuto leopardato MIU MIU (180 euro su mytheresa.com)





Mini secchiello MANSUR GAVRIEL (485 euro su net-a-porter.com)





Shopper in pelle GUESS (135 euro su guess.eu)





Tracollina compatta MARC JACOBS (355 euro su mytheresa.com)





Borsa tonda STAUD (275 euro su mytheresa.com)





Secchiello in tela con profili di pelle ETRO (405 euro su mytheresa.com)





Bustina in pelle STELLA MCCARTNEY (325 euro su mytheresa.com)





Borsa a mano in rafia e bamboo CULT GAIA (285 euro su net-a-porter.com)





Tracolla in pelle snake print A.P.C. (330 euro su mytheresa.com)





Mini city bag EMPORIO ARMANI (160 euro su armani.com)





Camera bag SALVATORE FERRAGAMO (490 euro su mytheresa.com)





Tracolla Mimì FURLA (420 euro su furla.com)





Postina baby ZANELLATO (430 euro su zanellato.com)





Tracolla in pelle e suede ISABEL MARANT (490 euro su net-a-porter.com)





Borsa a mano TRUSSARDI (490 euro su trussardi.com)





Mini bag in pelle verniciata WANDLER (490 euro su net-a-porter.com)





Pochette SAINT LAURENT (495 euro su net-a-porter.com)