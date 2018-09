Pronte a scoprire il vostro modello di stagione?



Sono tra i modelli preferiti dalle donne, pratiche e chic, perfette per il giorno e per la sera: stiamo parlando delle borse a tracolla, che anche questo autunno 2018 saranno protagoniste dei nostri look.

Il loro plus? Compatte e smart, permettono di portare con noi tutto l'indispensabile lasciando le mani libere. E se d giorno sono le alleate ideali per il nostro daily look, la sera, si adattano alla perfezione anche agli outfit più ricercati.

Che le cerchiate grandi o piccole, semplicissime o preziose, preparatevi, perché creano dipendenza.

Che siate a caccia di un modello semplice e posh come quella di Armani o di una versione color blocking come quella di Vuitton, che vi facciate sedurre dal facino intramontabile di una Chanel o da quello più "anticonformista" di Prada, poco importa, sarete tutte accontentate!

Ecco la nostra speciale selezione con le 10 borse a tracolle top di stagione, tutte da scoprire.





CHANEL Borsa multiscomparto in pelle scamosciata e pelle martellata con dettagli dorati e catena.



Credits: chanel.com





LOUIS VUITTON Modello MyLockme BB con doppia tracolla "chain", in pelle di vitello.

Credits: it.louisvuitton.com





PENNYBLACK Con pattina in ecopelle effetto "cocco"

Credits: pennyblack.com





CHRISTIAN DIOR Borsa a tracolla con pattina Dior21st e chiusura "a girello" con iniziali CD.

Credits: dior.com





JW ANDRESON Nera, in pelle, con iconica chiusura "piercing"

Credits: netaporter.com





GIORGIO ARMANI Tracolla in pelle liscia con chiusura in plexi.

Credits: armani.com





COCCINELLE In stile "satchel" in pelle di vitello color granato.

Credits: coccinelle.com





FENDI Modello KAN I F, in pelle bicolor, con catena e logo.

Credits: fendi.com





MARNI Tracolla "Trunk" color blocking.

Credits: marni.com





PRADA Design compatto per la "camera bag" con logo serigrafato.

Credits: prada.com