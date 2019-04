Sempre più cool, sempre più amate: le borse a secchiello sono l'accessorio su cui puntare!

Grandi o piccole, in morbida pelle o giocate su intrecci di rafia e vimini, proposte nelle forme e nei colori più disparati.

Le borse a secchiello, ormai, sono le nostre BFF: se fino a qualche tempo fa le guardavamo con sospetto, oggi le troviamo davvero ovunque e non cedere al loro fascino è davvero un'impresa ardua.

Presenti nelle varianti più disparate, con piccole borchie, dettagli inusuali e in una palette che va dal classico cuoio alle tinte pastello è impossibile non farsi sedurre da una bucket bag.

Perfette con i look daily, danno un twist particolare alla combo "giacca + jeans", mentre in materiali più soft e preziosi diventano le alleate perfette per outfit speciali e da sera

Fatevi contagiare dalla "bucket mania" e scegliete la vostra nuova borsa a secchiello tra i modelli della nostra selezione.





COCCINELLE Secchiello in paglia di Vienna e pelle.

Credits: coccinelle.com





ANNA VIRGILI Secchiello color azzurro polvere con piccole borchiette.

Credits: annavirgili.com





CAMPOMAGGI Secchiello basic in pelle nera.

Credits: campomaggi.com





FENDI Secchiello Mon Tresor in PU con logo all over.

Credits: fendi.com





DANSE LENTE Secchiello con doppia tracolla.

Credits: net-a-porter.com





LIU JO Secchiello in similpelle effetto nappa trapuntata con borchie a stella.

Credits: liujo.com





IL BISONTE Secchiello in pelle di vacchetta color rosa sorbetto.

Credits: ilbisonte.com





GIANNI CHIARINI Secchiello Sophia in pelle liscia e pvc con dettgalio "chain".

Credits: giannichiarini.com





ZARA Secchiello in pelle scamosciata.

Credits: zara.com





STAUD Secchiello Moreau in pelle e rete.

Credits: net-a-porter.com





MARNI Secchiello Pannier in morbida pelle con manico effetto rainbow.

Credits: net-a-porter.com





LOW CLASSIC Secchiello strutturato in pelle.

Credits: net-a-porter.com





MICHAEL KORS Secchiello Brooke in pelle martellata.

Credits: michaelkors.it





GUESS Secchiello in pelle azzurro pastello con charm a nappina.

Credits: guess.eu





ULLA JOHNSON Secchiello in pelle Sophie con manico "fiocco".

Credits: net-a-porter.com