Nel lunedì che secondo la scienza sarebbe il giorno più triste dell'anno, un'arma letale che sbaraglia qualsiasi blues è concedersi un po' di leggerezza. Ecco una selezione di capi e accessori dall'alto tasso di colore e design pro-allegria



Il Blue Monday è pronto a rovinarci la giornata, confermandosi il lunedì più triste dell'anno come vuole la scienza. Ops: la pseudoscienza (dato che la teoria è basata su un'equazione che si è rivelata prima di fondamento). Comunque, equazione o no, oggi non è che sprizziamo gioia da ogni poro, giusto? Quindi un po' al Blue Monday c'è da crederci...

Ma quello che sia questo lunedì uggioso sia gli (pseudo)scienziati che l’hanno teorizzato non hanno messo in conto è che noi abbiamo dalla nostra parte un’arma letale: lo shopping.



È provato che fare acquisti tira su il morale, dando una sferzata a livello di serotonina che porta a una bella dose di buonumore.

L'importante è non finire mai nella spirale dello shopping ossessivo-compulsivo, chiaramente. Però, almeno oggi, concentriamoci solo su cose belle, altrimenti l'avrà vinta il lunedì…

Per mettere allo sbaraglio la tristezza, puntiamo innanzitutto sulla cromoterapia: scegliere una gonna longuette color giallo limone, una borsa tempestata di paillette rosso ciliegia così come un mini blazer cropped nella nuance rosa pompelmo sarà un po' come bere una bella sorsata di spremuta benefica. Le tinte vitaminiche sono proprio quelle che meglio aiutano l'occhio (e che dall’occhio vanno poi a beneficiare la psiche). Le nuance che in natura caratterizzano gli agrumi sono quelle per cui oggi è bene optare: verde lime, arancione, giallo lemon e via dicendo aiutano a dire bye-bye all'umore nero! Della serie: l'unico blues che sentiremo oggi è quello di B.B. King e John Lee Hooker, se ascolteremo le loro canzoni su Spotify...

Anche la tavolozza dei pastelli è un buon antidoto cromatico contro il grigiore di questo lunedì (non che gli altri lunedì siano il Carnevale di Rio, ecco… Ma comunque questo shopping “terapeutico” può valere per qualsiasi lunedì. Anzi: per qualsiasi giorno).

Per aiutarvi a trovare i pezzi giusti, tra quelli connotati da un design giocoso, da fantasie super cute, da tinte vivaci e in generale da tutto ciò che aiuta a risollevare umore e angoli della bocca, abbiamo selezionato per voi 19 desiderata fashion da mettere nel carrello ora. Incominciate pure a sorridere! Delle rughe d'espressione in agguato ci preoccuperemo da domani, quando sarà finito il Blue Monday...





5 PROGRESS Blazer monopetto con toppe colorate a tema videogiochi e supereroi.

Credits: 5 Progress

ALBERTA FERRETTI Pullover abbastanza didascalico per il tema trattato, d'accordo: ma nel Blue Monday che più Blue Monday non ce n'è come puù mancare questo pullover con scritta "Monday Blues"?

Credits: Alberta Ferretti



ALESSANDRA CAMILLA MILANO E che dire di un paio di orecchini a cerchio con goccia color lilla? Non può che tornare il buonumore!

Credits: Alessandra Camilla Milano



ALPHATAURI Una gonna longuette color giallo limone è un antidoto alla tristezza.

Credits: AlphaTauri

AMOR Y MEZCAL Una borsa shopper che mixa colori allegri - tra cui le tinte vitaminiche dell'arancione e del verde lime - e dettagli ricamati con paillette, come quel colibrì che sta succhiando il nettare dal fiore. Un buon antidoto per il Blue Monday.

Credits: Amor Y Mezcal



AMOTEA Un mini blazer cropped color rosa pompelmo? Bye-bye tristezza!

Credits: Amotea

CELINE EYEWEAR Altro che Blue Monday targato gennaio: noi aspettiamo l'estate! Incominciamo indossando questi occhiali da sole con montatura eye-cat in acetato lilla.

Credits: Celine

FALCONERI Una camicia con fantasia floreale ultra primaverile è ottima da inserire nel proprio guardaroba.

Credits: Falconeri

GENNY Un colletto tempestato di cristalli illuninerà (letteralmente) questa giornata. A prova di tristezza! Ma anche una garanzia di charme.

Credits: Genny

GUCCI Cappello fedora con decorazione. E inoltre di che colore? Blue! Perfetto per il Blue Monday sotto ogni aspetto.

Credits: MyTheresa

HILFIGER Camicia bicolore e bi-fantasia, per una sferzata di allegria.

Credits: Hilfiger

LOUBOUTIN Beauty-case giallo limone tempestato di decorazioni antropomorfe e di ispirazione floreale in cristallo multicolore.

Credits: Louboutin

MANGO Una minigonna nella fantasia animalier del tigrato, con toni del giallo limone, è un grande yes.

Credits: Mango

MARYLING Cardigan multicolore.

Credits: Maryling

SHH Slip con ricamo sexy e ironico, perfetto per insaporire la serata di stasera...

Credits: Shh

& OTHER STORIES Mules slingback arancioni con tacco ed è subito Ferragosto! Altro che terzo lunedì di gennaio...

Credits: & Other Stories



VALENTINO Basco in bouclé con pois multicolori, per una sferzata di colore e di allegria.

Credits: MyTheresa

VOODOO JEWELS Un anello con incastonate pietre blu, in perfetto stile Blue Monday, ma per aspettare un'altra declinazione del blu: il Principe Azzurro! Sempre che non ce l'abbiate già. Se sì, allora fatevi regalare questo anello da lui.

Credits: Voodoo Jewels



ZARA Una borsa a mano tempestata di perline e paillettes color rosso rubino è quello che ci vuole. Una nuance che fa molto scarpette di Dorothy. A-d-o-r-a-b-i-l-e!

Credits: Zara