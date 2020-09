Versatile, cool e perfetta nel passaggio di stagione, la giacca di pelle in stile blazer è tra i capi must da inserire subito nel vostro guardaroba

Se cercate la giacca "transeasonal" perfetta ma la classica "biker jacket" vi ha un po' stufato, il blazer di pelle (o in similpelle) è quello che state cercando. Soprattutto in questo periodo dell'anno in cui, con l'alternanza di giornate calde e fredde, non sappiamo più che cosa indossare al mattino.



Ed ecco spuntare lui, uno dei trend del momento, adorato anche dalle star, proprio per merito della sua versatilità e per quell'aria cool che sa regalare anche alla mise più semplice.

Potete indossarlo con una t-shirt e un paio di jeans, con blusa chic e gonna, con abiti e abitini di tutti i tipi, con camicia e pantaloni eleganti...e con qualsiasi altro capo del guardaroba vi venga in mente (sì, inclusi pantaloni da jogging e felpe). In tutti i casi l'equazione fashion non cambia e il risultato finale sarà assolutamente fa-vo-lo-so!

Noi, lo confessiamo, siamo super fan del classico modello nero dal taglio maschile un po' over ma ci sono diverse opzioni anche in altre nuance: dal cuoio al burgundy, dal caramello al rosso, dal bianco al fucsia, lasciatevi ispirare dalla nostra selezione con le versioni più belle in circolazione.

