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Due maison che hanno fatto della calzatura il proprio linguaggio si incontrano per dare vita a una capsule destinata a conquistare un pubblico decisamente curioso ed "eclettico". Da una parte BIRKENSTOCK, sinonimo di funzionalità e benessere; dall'altra Repetto, storica maison francese che da quasi ottant'anni veste il mondo della danza con le sue iconiche ballerine.



Il risultato è una collezione che mette in dialogo due universi solo apparentemente lontani, trasformando alcuni dei modelli più riconoscibili del marchio tedesco attraverso l'eleganza senza tempo della maison parigina.

La collaborazione nasce sotto il segno di 1774, il laboratorio creativo di BIRKENSTOCK dedicato ai progetti speciali, che insieme a Repetto ha immaginato una capsule capace di fondere precisione artigianale, comfort anatomico e l'estetica poetica del balletto.

Al centro della collezione ci sono tre silhouette che reinterpretano i codici di entrambi i brand. L'iconica Arizona si rinnova con maxi fibbie tonde dal carattere scultoreo, dettaglio che dona una nuova raffinatezza alla classica doppia fascia. Accanto a lei debutta Scala, un modello dalle linee inedite con punta arrotondata, doppio cinturino e un delicato fiocco con lacci, pensato per evocare la leggerezza delle scarpette da danza ma con un'attitudine contemporanea. Completa la capsule Opéra, un sabot arricchito da lunghi lacci che si avvolgono attorno alla caviglia come i nastri di una ballerina, trasformando un modello essenziale in una proposta sofisticata e altamente riconoscibile.

A rendere ancora più speciale la collaborazione è la palette, ispirata ai codici estetici di Repetto. Iconic Pink interpreta la delicatezza e la leggerezza del mondo della danza, Flame Red richiama energia, passione e il ritmo della città, mentre Profound Black rappresenta un'eleganza intramontabile capace di attraversare le stagioni. Ogni modello è inoltre rifinito con una soletta rivestita nell'iconico motivo a quadretti Vichy, firma distintiva della maison francese e simbolo di quell'allure parigina rilassata che da sempre contraddistingue il brand.

Più che una semplice collaborazione, quella tra BIRKENSTOCK e Repetto è l'incontro tra due storie che hanno rivoluzionato, ciascuna a proprio modo, il concetto di calzatura. BIRKENSTOCK, le cui radici risalgono addirittura al 1774, ha costruito la propria identità attorno all'innovativo plantare anatomico, diventato negli anni un punto di riferimento per comfort e benessere (oltre che, da ormai diversi anni, anche accessorio cult). Repetto, fondata nel 1947 nel cuore del mondo del balletto, ha invece trasformato una scarpa tecnica in un'icona di stile, facendo della ballerina uno dei modelli più amati del guardaroba femminile grazie a un perfetto equilibrio tra artigianalità francese, eleganza e innovazione.

La capsule prende forma tra Parigi e la Germania: ideata nella capitale francese dai team creativi di BIRKENSTOCK 1774 e Repetto, viene realizzata negli atelier tedeschi del marchio, dove prende vita un dialogo tra savoir-faire, ricerca e attenzione al dettaglio.

La collezione BIRKENSTOCK x Repetto sarà disponibile dal 16 luglio 2026 attraverso la piattaforma 1774 di BIRKENSTOCK, i canali ufficiali di Repetto e una selezione di retailer internazionali. Una capsule dove il comfort incontra la poesia del movimento e la funzionalità si veste di eleganza.