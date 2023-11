Si avvicina l’inverno, servono nuovi berretti! Ecco i più caldi e “cute” da avere in questa stagione.

Li scegliamo nelle giornate più gelide, per tenere al riparo la testa e proteggerci il più possibile da freddo, ma inutile negare l’evidenza: i berretti di lana possono rivelarsi indispensabili anche per dare un twist in più ai nostri look.

Poco importa cosa dicono gli ultimi trend in fatto di cappelli: per i berretti di lana ci sarà sempre spazio nel nostro armadio.

Anche perché, diciamolo, non c’è accessorio migliore per tenersi al caldo (e al tempo stesso mettere in salvo la piega o nascondere capelli non proprio puliti).

Qualcuno preferisce orientarsi su baschi o cappelli a tesa larga per completare al meglio gli outfit eleganti. Ma la verità è che i berretti di lana non hanno proprio nulla da invidiare ai “colleghi” dallo stile più raffinato. Anzi, al contrario di ciò che si pensa, si sposano molto bene con qualsiasi tipologia di look.

Su quali versioni orientarsi prima che arrivi il grande freddo? Nelle collezioni FW23 si spazia da berretti in caldo cotone e lana a quelli più pregiati in cachemire o mohair, spesso impreziositi da lavorazioni a coste, intrecci o disegni divertenti.

Quanto ai colori, in questa stagione potete sbizzarrirvi con modelli dai colori neutri, dalle tinte pastello e persino dai motivi multicolor!

Noi abbiamo già messo nero su bianco una lista dei nostri modelli preferiti, scopriteli nella selezione a seguire!

7 berretti che vorrete avere anche voi quest'inverno

ACNE STUDIOS Berretto in lana verde pastello con lavorazione a coste

Credits: mytheresa.com

TOTEME Berretto a righe in 100% lana

Credits: farfetch.com

& OTHER STORIES Berretto grigio in lana e mohair

Credits: stories.com

ISABEL MARANT Beanie in misto lana dai motivi multicolor

Credits: mytheresa.com

SURKANA Beanie in lana bicolor

Credits: courtesy of press office

JW ANDERSON Berretto in lana verde con il disegno di un elefante stilizzato

Credits: mytheresa.com

MONCLER Berretto in cachemire con lavorazione a treccia

Credits: moncler.com

Foto in apertura: GettyImage