Slip dress, bermuda, pantaloni larghi, gonna lunga e camicia bianca: cinque grandi protagonisti del guardaroba estivo si trasformano con un semplice cambio di styling. Ecco come portarli dall'ufficio all'aperitivo, dagli impegni quotidiani alle occasioni più chic.

Versatili, smart, sempre risolutivi. Sono i capi che amiamo di più, i pezzi su cui torniamo stagione dopo stagione con la certezza che non ci deluderanno mai. Quelli che, in gergo, chiamiamo passe-partout. E con ottime ragioni: riescono ad adattarsi a contesti diversi e, con il giusto styling, possono accompagnarci con disinvoltura dal giorno alla sera.

Prendiamo lo slip dress, ad esempio, o i bermuda sartoriali. O ancora, i pantaloni ampi, la gonna lunga, l'intramontabile camicia bianca.

Presenze fisse del guardaroba che funzionano dalla riunione in ufficio all'aperitivo con le amiche, dalla quotidianità alle occasioni speciali. E che si rivelano alleati preziosi anche in viaggio, quando lo spazio in valigia scarseggia e la parola d’ordine diventa “ottimizzare”.

Certo, mettere in pratica tutto questo può sembrare meno immediato di quanto non sia sulla carta. Eppure, per cambiare registro spesso ci vuole davvero poco. Basta sostituire gli accessori, giocare con le sovrapposizioni o puntare su un dettaglio ricercato per dare al look un'allure completamente diversa.

Per dimostrarvelo, abbiamo messo a punto 5 abbinamenti day&night per l’estate, corredati di consigli e accorgimenti. Il risultato? Dieci look e tanti spunti utili per riscoprire il potenziale che si cela nei nostri armadi, sperimentare nuovi mix e guardare ai nostri capi preferiti con occhi diversi.

Lo slip dress

Partiamo proprio dallo slip dress, indubbiamente tra i capi più strategici su cui possiamo contare. Glam ma molto versatile, è in grado di attraversare con disinvoltura le occasioni d’uso più diverse.

Look day. Per smorzarne l'attitudine lingerie e renderlo daily-friendly, indossatelo sopra una t-shirt bianca a maniche corte e completate il tutto con un paio di sneakers e una pratica tote bag.

Look night. Al calar del sole, puntate su un blazer oversize e un paio di sandali con tacco. Il tocco in più? Un gioiello luminoso, come questi orecchini gold con perla barocca.

Slip dress in satin FROM FUTURE, t-shirt aderente a manica corta OYSHO, borsa con doppi manici e tracolla MAISON MARGIELA, sneaker Air Max Moto 2K NIKE, orecchini in argento placcato oro con perla d’acqua dolce ALARÁ, blazer monopetto in shantung di viscosa CARLA G., sandalo con kitten heel MARIA LUCA

Credits: it.fromfuture.com, oysho.com, maisonmargiela.com, nike.com, press office, carlag.com, maria-luca.com

I bermuda sartoriali

Tornati protagonisti da diverse stagioni, i bermuda sartoriali si confermano una delle alternative più interessanti ai classici pantaloni da completo. Eleganti e al contempo rilassati, rappresentano il perfetto punto d'incontro tra comfort e stile.

Look day. Con camicia a maniche corte e ballerine rasoterra risultano adatti anche per l’ufficio. Aggiungete un paio di occhiali da vista dalla montatura essenziale per un outfit dal mood nerd-chic.

Look night. Per la sera abbinateli a una blusa fluida con rouches e a un paio di sandali infradito, meglio se con qualche centimetro di tacco o con micro zeppa. Quanto alla borsa, optate per un modello a sacchetto, in raso o pelle.

Bermuda sartoriali AMI PARIS, camicia a manica corta profilata a contrasto PRADA, occhiali con montatura squadrata Clubmaster Classic RAY-BAN, ballerina in suede PARFOIS, blusa in misto seta con rouches IBLUES, borsa a sacchetto in satin HALÍTE, sandalo infradito con zeppa MASSIMO DUTTI

Credits: press office, prada.com, ray-ban.com, parfois.com, it.iblues.it, halitejewels.com, massimodutti.com

I pantaloni larghi

Ampi, comodi, sempre “giusti”: i pantaloni larghi sono un must inossidabile che non ci stancheremo mai di indossare. Prediligete le versioni a tinte chiare e in tessuti naturali, freschi e piacevoli da indossare anche nelle giornate più calde.

Look day. Provateli con un gilet dal gusto maschile, da portare direttamente a pelle come se fosse un top, e mixateli a un paio di mocassini in camoscio. Per alleggerire l’insieme, aggiungete una borsa colorata.

Look night. Rendete il look super modaiolo con un top in stile quipao e un paio di slip-on in mesh a rete con cristalli, le it shoes più vitali del momento, avvistate a più riprese in passerella e consacrate anche nel guardaroba “real life”.

Pantaloni in twill a gamba larga REISS, gilet sartoriale COS, borsa in pelle con manico metallico SALCE, top quipao satinato con bottoni laterali ZARA, borsa a spalla in pelle JIL SANDER, scarpa in mesh a rete con cristalli STEVE MADDEN

Credits: reiss.com, cos.com, salce197.com, zara.com, jilsander.com, press office

La gonna lunga

Il capo più femminile e versatile della bella stagione? Senza dubbio la maxi skirt. Una scelta ideale nelle prime settimane di caldo, quando non si ha ancora voglia di scoprire completamente le gambe ma si desidera comunque indossare qualcosa di leggero.

Look day. Per il giorno via libera a top con bretelline e mules, basse o con tacco. Una combo dal sapore parisienne da replicare per una passeggiata con le amiche, un pranzo all'aperto o una breve fuga fuoriporta, in attesa delle agognate ferie.

Look night. Sostituite il top a bretelline con una blusa pigiama in raso e completate il look con una bag scintillante e un paio di jelly shoes, altro grande tormentone del momento.

Gonna lunga in seta leggera con arricciature laterali VICTORIA CHAN, giacca di jeans LEVI’S, top in cotone con bretelline ROUJE, mule in pelle con tacco MICHEL PIZA, blusa in stile pigiama della capsule 1-800 Gift Alert, &Co.llaboration con Pietro Terzini MAX&CO., borsa in maglia metallica con cristalli RABANNE, sabot jelly in TPU trasparente CHLOÉ

Credits: viktoriachan.com, levi.com, rouje.com, michelpiza.com, it.maxandco.com, net-a-porter.com, chloe.com

La camicia bianca

Alzi la mano chi non ne possiede almeno una (o forse una dozzina). La camicia bianca funziona benissimo a ogni ora del giorno, ed è proprio per questo che si conferma una delle protagoniste più gettonate quando si parla di outfit day-to-night.

Look day. L’accoppiata più collaudata resta quella con i jeans. Per renderla meno prevedibile, giocate con gli accessori, come espadrillas in tela naturale e collane dal gusto boho.

Look night. Indossata con una pencil skirt a vita alta, slingback e una clutch dall'estetica scultorea, la camicia bianca acquista immediatamente un'allure eclettica e sofisticata. E diventa la mise perfetta per le occasioni speciali (cerimonie incluse).

Camicia in cotone TOTEME, jeans a gamba larga 7 FOR ALL MANKIND, collana con cordino in cotone cerato, pettine pendente e perline in legno COLLANINE COLORATE, espadrilla in stile Mary Jane in cotone organico e suola in juta CASTANER, gonna a matita in jacquard LA DOUBLEJ, clutch rigida rivestita in pelle CULT GAIA, slingback in vernice con tacco kitten POEVE

Credits: net-a-porter.com, 7forallmankind.com, collaninecolorate.it, castaner.com, ladoublej.com, cultgaia.com, poeve.it