Eleganti, casual o più versatili: i bermuda si confermano degli ottimi alleati di stile, sì anche in questo periodo dell'anno.

Sono i nostri amici inseparabili d’estate, e sia al mare che in città si rivelano il perfetto capo "salva-look" che ci consente di affrontare con stile anche le giornate più afose, ma perchè aspettare l’arrivo della stagione calda per tirare fuori dall’armadio i bermuda.

Specialmente quando il sole splende alto e ci viene voglia di cominciare a scoprire un po’ di più le gambe, i celebri pantaloni che si fermano appena sopra o sotto il ginocchio possono essere una scelta azzeccata.

Alternativa più pratica alle gonne, nelle prossime settimane potremo indossarli (al posto dei classici pantaloni sartoriali) con blazer e camicia per dare vita a dei look per l’ufficio super easy e disinvolti.

Ma naturalmente saranno una validissima opzione anche nel tempo libero e durante le uscite del weekend, sia di giorno che di sera.

In queste prime giornate di primavera, via libera ai bermuda in misto lana, realizzati in pelle o in denim: da provare con t-shirt e sneakers, con polo in maglia e ballerine o con top e slingback con il tacco, a seconda delle occasioni.

Non appena le temperature inizieranno a salire, invece, spazio ai modelli più freschi e leggeri, realizzati in tessuti come cotone, lino o raso che ci faranno certamente molto comodo anche in piena estate.

E se vi state chiedendo quali sono le varianti da puntare adesso, beh, sappiate che c'è l'imbarazzo della scelta. Con le pinces o con coulisse in vita, dalle nuance pastello o dalle tonalità più accese, dalle stampe colorate o con ricami floreali: ecco una selezione di bermuda su cui anche voi vorrete fare un pensierino.

Bermuda: i modelli perfetti per la primavera

BERWICH Pantaloni neri che si fermano sotto al ginocchio

Credits: courtesy of press office

MASSIMO DUTTI Pantaloni corti in pelle scamosciata

Credits: massimodutti.com

PINKO Bermuda in misto viscosa

Credits: pinko.com

RIFÒ Bermuda in denim rigenerato

Credits: rifo-lab.com

OTTOD’AME Pantaloni corti a righe con l’elastico in vita

Credits: ottodame.it

THE FRANKIE SHOP Pantaloni al ginocchio in pelle nera

Credits: eu.thefrankieshop.com

IBLUES Bermuda in misto lino color cipria

Credits: it.iblues.com

MANGO Bermuda a pois

Credits: shop.mango.com

ZARA Pantaloni corti con pince

Credits: zara.com

& OTHER STORIES Bermuda sartoriali in lana e lino

Credits: stories.com

DESIGUAL Bermuda a stampa gessata

Credits: desigual.com

COS Pantaloni corti in denim a gamba larga

Credits: cos.com

ERES Pantaloni corti con ricami floreali

Credits: farfetch.com

ALPHA STUDIO Pantaloni corti blu in cotone tecnico

Credits: alpha-studio.com

CHLOÉ Bermuda a vita alta

Credits: chloe.com

ARTKNIT STUDIOS Pantaloni neri corti in lino

Credits: artknit-studios.com