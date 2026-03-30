Bermuda in primavera? Perchè no! Ecco i modelli da aggiungere subito alla shopping list
Sono i nostri amici inseparabili d’estate, e sia al mare che in città si rivelano il perfetto capo "salva-look" che ci consente di affrontare con stile anche le giornate più afose, ma perchè aspettare l’arrivo della stagione calda per tirare fuori dall’armadio i bermuda.
Specialmente quando il sole splende alto e ci viene voglia di cominciare a scoprire un po’ di più le gambe, i celebri pantaloni che si fermano appena sopra o sotto il ginocchio possono essere una scelta azzeccata.
Alternativa più pratica alle gonne, nelle prossime settimane potremo indossarli (al posto dei classici pantaloni sartoriali) con blazer e camicia per dare vita a dei look per l’ufficio super easy e disinvolti.
Ma naturalmente saranno una validissima opzione anche nel tempo libero e durante le uscite del weekend, sia di giorno che di sera.
In queste prime giornate di primavera, via libera ai bermuda in misto lana, realizzati in pelle o in denim: da provare con t-shirt e sneakers, con polo in maglia e ballerine o con top e slingback con il tacco, a seconda delle occasioni.
Non appena le temperature inizieranno a salire, invece, spazio ai modelli più freschi e leggeri, realizzati in tessuti come cotone, lino o raso che ci faranno certamente molto comodo anche in piena estate.
E se vi state chiedendo quali sono le varianti da puntare adesso, beh, sappiate che c'è l'imbarazzo della scelta. Con le pinces o con coulisse in vita, dalle nuance pastello o dalle tonalità più accese, dalle stampe colorate o con ricami floreali: ecco una selezione di bermuda su cui anche voi vorrete fare un pensierino.
Bermuda: i modelli perfetti per la primavera
BERWICH Pantaloni neri che si fermano sotto al ginocchio
Credits: courtesy of press office
MASSIMO DUTTI Pantaloni corti in pelle scamosciata
Credits: massimodutti.com
PINKO Bermuda in misto viscosa
Credits: pinko.com
RIFÒ Bermuda in denim rigenerato
Credits: rifo-lab.com
OTTOD’AME Pantaloni corti a righe con l’elastico in vita
Credits: ottodame.it
THE FRANKIE SHOP Pantaloni al ginocchio in pelle nera
Credits: eu.thefrankieshop.com
IBLUES Bermuda in misto lino color cipria
Credits: it.iblues.com
MANGO Bermuda a pois
Credits: shop.mango.com
ZARA Pantaloni corti con pince
Credits: zara.com
& OTHER STORIES Bermuda sartoriali in lana e lino
Credits: stories.com
DESIGUAL Bermuda a stampa gessata
Credits: desigual.com
COS Pantaloni corti in denim a gamba larga
Credits: cos.com
ERES Pantaloni corti con ricami floreali
Credits: farfetch.com
ALPHA STUDIO Pantaloni corti blu in cotone tecnico
Credits: alpha-studio.com
CHLOÉ Bermuda a vita alta
Credits: chloe.com
ARTKNIT STUDIOS Pantaloni neri corti in lino
Credits: artknit-studios.com
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