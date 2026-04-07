Mentre il tour promozionale de “Il Diavolo Veste Prada 2” fa tappa a Tokyo, 20th Century Studios ha svelato il nuovo trailer del sequel.

Il press tour de “Il Diavolo Veste Prada 2” non si ferma, anzi è appena entrato nel vivo.

Ieri, 20th Century Studios ha svelato il nuovo trailer del film che uscirà nelle sale il prossimo 29 aprile, insieme alla canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii.

Nel frattempo, le due grandi protagoniste del sequel continuano a viaggiare in giro per il mondo.

Dopo gli eventi di Città del Messico, infatti, Miranda e Andy in questi giorni si sono riunite a Tokyo e si preparano a raggiungere presto anche Seul, Shanghai, New York e poi Londra.

E in attesa di scoprire cosa indosseranno durante le prossime tappe del tour promozionale, ecco i look favolosi che hanno sfoggiato per la premiére giapponese de "Il Diavolo Veste Prada 2".

Per l’occasione, Meryl Streep ha indossato un look di Chanel firmato da Matthieu Blazy, che fa parte della collezione “Métiers d’Art” Pre-Fall 2026. La stylist di "Miranda", Micaela Erlanger, ha optato per un completo con giacca e gonna a stampa bianca e rossa impreziosito da lunghe frange e indossato con le iconiche slingback bicolor della Maison e gioielli Fred Leighton.

Erin Walsh, la stylist di Anne Hathaway, invece, ha scelto un Valentino Haute Couture della collezione Specula Mundi firmato da Direttore Creativo Alessandro Michele abbinato a un paio di décolleté Valentino Garavani Rockstud.

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