Intrecciate, in pelle liscia, in satin: una mini selezione di ballerine-sabot da puntare per aggiungere un tocco fresco e raffinato a ogni look.

Tra jolly shoes, sandali con la zeppa e slingback a punta, in questo periodo dell’anno possiamo sempre contare su un’ampissima scelta di calzature per completare i nostri look per il giorno e per la sera.

Ma se vi dicessimo che in questa stagione c’è un’altra alternativa, tanto fresca quanto glam, su cui fare affidamento?

Eh sì, dando uno sguardo alle collezioni SS26 di grandi e piccoli brand non abbiamo potuto fare a meno di notare che c’è un nuovo accessorio che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova fashion obsession dell’estate: le ballerine-sabot.

***Le ballerine intrecciate sono le scarpe più chic che potete sfoggiare quest’estate (sì, anche nelle giornate più afose)***

Perfetta via di mezzo tra le classiche ballet flats e le mules, le ballerine-sabot sono la risposta più chic al nostro bisogno di leggerezza.

Con la loro punta chiusa e il tallone scoperto sono la soluzione ideale per chi cerca delle scarpe pratiche e fresche da sfruttare anche nei giorni più caldi, ma non ha voglia di scoprire troppo i piedi.

In più sono senza tacco (o con tacco basso e largo) e questo significa che sono anche comodissime.

Dai classici modelli in pelle liscia o intrecciata, da provare di giorno anche solo con t-shirt e bermuda, alle varianti più raffinate, in satin o con dettagli metallizzati, da sfruttare anche di sera: ecco una mini selezione di ballerine-sabot da tenere d’occhio durante la prossima sessione di shopping.

Ballerine-sabot: 7 modelli perfetti per completare i look estivi

BALLERETTE Ballerine sabot in pelle rossa

Credits: ballerette.com

UNISA Mules in pelle intrecciata a punta quadrata

Credits: unisa-europa.com

MANEBÌ Mules rasoterra in satin

Credits: manebi.com

COCCINELLE Ballerine-mules con il tacco basso

Credits: coccinelle.com

MANGO Mules nere senza tallone

Credits: shop.mango.com

H&M Mules intrecciate color crema

Credits: 2.hm.com

SPELTA MILANO Ballerine senza tallone in nappa

Credits: speltamilano.it

Foto: GettyImage