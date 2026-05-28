Un pomeriggio sospeso nel verde, due amiche, make-up juicy e un’estetica da fiaba contemporanea: il beauty look dell’estate nasce così

Ci sono pomeriggi estivi che sembrano usciti da un film. La luce calda tra gli alberi, una tovaglia stesa sull’erba, frutta succosa e il rumore delle risate in sottofondo. E poi il make-up, con prodotti scoperti quasi per caso tra cestini e zuccheriere come piccoli, preziosi tesori.





Make-up CATRICE - Benedetta indossa top MANGO, Mariasole indossa top MANGO e gioielli ALIITA





Make-up CATRICE - Mariasole e Benedetta indossano abiti PLAN C e gioielli ALIITA

In questo scenario immaginato insieme all'attrice Mariasole Di Maio, alla modella e creator Benedetta Casaluci, e Catrice, tutto ruota attorno a un’estetica soft, luminosa e fiabesca: un picnic estivo dove il trucco diventa parte dell’atmosfera, tra ciliegie glossy, labbra effetto cherry e sfumature sunkissed.





CATRICE Peptide Bliss Glossy Lip Balm, Filler Supreme & Blur Real Matte Lipstick

Il picnic più bello dell’estate? Quello in cui il beauty incontra la fantasia

L’ispirazione è quella dei pic-nic estivi più dreamy, fatta di tessuti leggeri mossi dal vento, frutta colorata, l'ombra degli alberi sulla pelle e beauty look spontanei, vivi e ricchi di luce.





Rossetto CATRICE Blur Real Matte Lipstick & CATRICE Diamond Haze illuminante jelly in stick - Mariasole e Benedetta indossano top MANGO e gioielli ALIITA





I prodotti si mescolano agli elementi del pic-nic diventando parte della scena. I gloss si confondono tra fragole e ciliegie, mentre i rossetti trovano spazio tra le mandorle e gli illuminanti riflettono la luce del sole, in un gioco fiabesco tra bellezza e make-up.





Make-up CATRICE - Benedetta indossa PLAN C e gioielli ALIITA





Tutto contribuisce a creare un immaginario fresco e femminile, capace di far sognare un’estate rilassata e chic.





CATRICE The Deep Velvet Eyeshadow Palette & CATRICE Velvet Pudding Blurring Blush - Mariasole e Benedetta indossano camicia e top MANGO







Brick Fizz: il nude caldo che sa di estate

Caldo e sofisticato, ecco il beauty look Brick Fizz, interpretato da Mariasole Di Maio. Caratterizzato da toni mattone e pescati, richiama il colore della pelle scaldata dal sole.





Make-up CATRICE - Mariasole indossa camicia MANGO, pantaloni QL2 e gioielli ALIITA





Qui il make-up gioca con sfumature soft matte, blush caldi e labbra nude dal sottotono caldo, per un effetto sunkissed elegante ma facilissimo da portare. Protagonista del look, lo sguardo, enfatizzato da una matita sfumata e mascara naturale, ma glam.





CATRICE Diamond Haze illuminante jelly in stick - Mariasole indossa top MANGO e gioielli ALIITA





Cherry Pie: il rosso ciliegia che accende il look

Benedetta Casaluci veste invece il beauty look Cherry Pie, che mostra incarnato glow e labbra rosso ciliegia dal finish juicy.





CATRICE Blur Real Matte Lipstick - Benedetta indossa top MANGO e gonna PLAN C, gioielli ALIITA





Il risultato? Fresco ma sofisticato: la pelle resta luminosa e trasparente, mentre la sfumatura brillante delle labbra diventa il vero focus del look, vibrante ma morbido, come sfumato dopo aver morso una fragola.





CATRICE Soft Glam Baked Blush - Benedetta indossa top MANGO





Gli occhi rimangono invece delicati e luminosi grazie a tocchi shimmer capaci di amplificare la luce naturale del viso senza appesantirlo.





Make-up CATRICE - Benedetta indossa top MANGO e gioielli ALIITA





CATRICE Glossin' Glow Tinted Lip Oil

Own Your Magic, versione summer

Alla base di tutto resta Own Your Magic, il messaggio che accompagna il mondo Catrice: vivere il beauty come espressione personale, libertà creativa e gioco.

Make-up CATRICE - Benedetta indossa top MANGO, miniskirt PLAN C e gioielli ALIITA





CATRICE HD Liquid Coverage Foundation

Qui prende forma attraverso piccoli ma straordinari dettagli, come applicare il rossetto sedute sull’erba, specchiarsi nella luce naturale, condividere prodotti e momenti con un’amica, trasformando un semplice pomeriggio estivo in un ricordo da custodire.





CATRICE The Deep Velvet Eyeshadow Palette



Perché a volte bastano davvero pochi dettagli, come un picnic nel verde, un gloss luminoso e la giusta luce dorata per far sembrare tutto un po’ più magico.

Make-Up CATRICE - Mariasole indossa abito PLAN C e gioielli ALIITA





CATRICE Aura Glam Bouncy Highlighter

Picnic beauty Catrice: tutti i prodotti

Sfogliate la gallery per scoprire nel dettaglio tutti i prodotti utilizzati.

Picnic beauty Catrice, tutti i prodotti da scoprire Catrice Peptide Bliss Glossy Lip Balm, Liquid Camouflage High Coverage Concealer, Blur Real Matte Lipstick, Glam & Doll Sculpt & Volume Mascara Waterproof, Skin Like Tinted Moisturizer SPF 30, Aura Glam Bouncy Highlighter, Soft Glam Baked Blush 040 Midnight Berry

Catrice Skin Like Tinted Moisturizer SPF 30

Catrice Peptide Bliss Glossy Lip Balm & The Deep Velvet Eyeshadow Palette

Catrice Filler Supreme Lip Gloss & Peptide Bliss Glossy Lip Balm

Catrice Glossin’ Glow Tinted Lip Oil & Aura Glam Bouncy Highlighter

Catrice Peptide Bliss Glossy Lip Balm, Glossin’ Glow Tinted Lip Oil, Blur Real Matte Lipstick e HD Liquid Coverage Foundation

Catrice Blur Real Matte Lipstick, Peptide Bliss Glossy Lip Balm e Glossin’ Glow Tinted Lip Oil.

Catrice Skin Like Tinted Moisturizer SPF 30, HD Liquid Coverage Foundation, Liquid Camouflage High Coverage Concealer e Peptide Bliss Glossy Lip Balm.

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Credits:

Talents: Benedetta Casaluci, Mariasole Di Maio

Foto: Claudia Ferri

Video: Riccardo Rovelli

Video backstage: Daria Krasnova

Styling: Silvia Fanella

Mua: Silvia Sidoli

Hair: Alessandro Firenze

Set design: Roberta Cutillo

Props via Maisons Du Monde

Social Media Manager: Giulia Biava

Creative / Art Direction: Sara Moschini e Daniela Losini

Editor: Serena D'Angelo