Tra ciliegie, gloss e luce dorata: vi portiamo al pic-nic di Catrice
Ci sono pomeriggi estivi che sembrano usciti da un film. La luce calda tra gli alberi, una tovaglia stesa sull’erba, frutta succosa e il rumore delle risate in sottofondo. E poi il make-up, con prodotti scoperti quasi per caso tra cestini e zuccheriere come piccoli, preziosi tesori.
Make-up CATRICE - Benedetta indossa top MANGO, Mariasole indossa top MANGO e gioielli ALIITA
Make-up CATRICE - Mariasole e Benedetta indossano abiti PLAN C e gioielli ALIITA
In questo scenario immaginato insieme all'attrice Mariasole Di Maio, alla modella e creator Benedetta Casaluci, e Catrice, tutto ruota attorno a un’estetica soft, luminosa e fiabesca: un picnic estivo dove il trucco diventa parte dell’atmosfera, tra ciliegie glossy, labbra effetto cherry e sfumature sunkissed.
CATRICE Peptide Bliss Glossy Lip Balm, Filler Supreme & Blur Real Matte Lipstick
Il picnic più bello dell’estate? Quello in cui il beauty incontra la fantasia
L’ispirazione è quella dei pic-nic estivi più dreamy, fatta di tessuti leggeri mossi dal vento, frutta colorata, l'ombra degli alberi sulla pelle e beauty look spontanei, vivi e ricchi di luce.
Rossetto CATRICE Blur Real Matte Lipstick & CATRICE Diamond Haze illuminante jelly in stick - Mariasole e Benedetta indossano top MANGO e gioielli ALIITA
I prodotti si mescolano agli elementi del pic-nic diventando parte della scena. I gloss si confondono tra fragole e ciliegie, mentre i rossetti trovano spazio tra le mandorle e gli illuminanti riflettono la luce del sole, in un gioco fiabesco tra bellezza e make-up.
Make-up CATRICE - Benedetta indossa PLAN C e gioielli ALIITA
Tutto contribuisce a creare un immaginario fresco e femminile, capace di far sognare un’estate rilassata e chic.
CATRICE The Deep Velvet Eyeshadow Palette & CATRICE Velvet Pudding Blurring Blush - Mariasole e Benedetta indossano camicia e top MANGO
Brick Fizz: il nude caldo che sa di estate
Caldo e sofisticato, ecco il beauty look Brick Fizz, interpretato da Mariasole Di Maio. Caratterizzato da toni mattone e pescati, richiama il colore della pelle scaldata dal sole.
Make-up CATRICE - Mariasole indossa camicia MANGO, pantaloni QL2 e gioielli ALIITA
Qui il make-up gioca con sfumature soft matte, blush caldi e labbra nude dal sottotono caldo, per un effetto sunkissed elegante ma facilissimo da portare. Protagonista del look, lo sguardo, enfatizzato da una matita sfumata e mascara naturale, ma glam.
CATRICE Diamond Haze illuminante jelly in stick - Mariasole indossa top MANGO e gioielli ALIITA
Cherry Pie: il rosso ciliegia che accende il look
Benedetta Casaluci veste invece il beauty look Cherry Pie, che mostra incarnato glow e labbra rosso ciliegia dal finish juicy.
CATRICE Blur Real Matte Lipstick - Benedetta indossa top MANGO e gonna PLAN C, gioielli ALIITA
Il risultato? Fresco ma sofisticato: la pelle resta luminosa e trasparente, mentre la sfumatura brillante delle labbra diventa il vero focus del look, vibrante ma morbido, come sfumato dopo aver morso una fragola.
CATRICE Soft Glam Baked Blush - Benedetta indossa top MANGO
Gli occhi rimangono invece delicati e luminosi grazie a tocchi shimmer capaci di amplificare la luce naturale del viso senza appesantirlo.
Make-up CATRICE - Benedetta indossa top MANGO e gioielli ALIITA
CATRICE Glossin' Glow Tinted Lip Oil
Own Your Magic, versione summer
Alla base di tutto resta Own Your Magic, il messaggio che accompagna il mondo Catrice: vivere il beauty come espressione personale, libertà creativa e gioco.
Make-up CATRICE - Benedetta indossa top MANGO, miniskirt PLAN C e gioielli ALIITA
CATRICE HD Liquid Coverage Foundation
Qui prende forma attraverso piccoli ma straordinari dettagli, come applicare il rossetto sedute sull’erba, specchiarsi nella luce naturale, condividere prodotti e momenti con un’amica, trasformando un semplice pomeriggio estivo in un ricordo da custodire.
CATRICE The Deep Velvet Eyeshadow Palette
Perché a volte bastano davvero pochi dettagli, come un picnic nel verde, un gloss luminoso e la giusta luce dorata per far sembrare tutto un po’ più magico.
Make-Up CATRICE - Mariasole indossa abito PLAN C e gioielli ALIITA
CATRICE Aura Glam Bouncy Highlighter
Picnic beauty Catrice: tutti i prodotti
Sfogliate la gallery per scoprire nel dettaglio tutti i prodotti utilizzati.
Picnic beauty Catrice, tutti i prodotti da scoprire
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Credits:
Talents: Benedetta Casaluci, Mariasole Di Maio
Foto: Claudia Ferri
Video: Riccardo Rovelli
Video backstage: Daria Krasnova
Styling: Silvia Fanella
Mua: Silvia Sidoli
Hair: Alessandro Firenze
Set design: Roberta Cutillo
Props via Maisons Du Monde
Social Media Manager: Giulia Biava
Creative / Art Direction: Sara Moschini e Daniela Losini
Editor: Serena D'Angelo
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