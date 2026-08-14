Dakota Johnson e quelle ballerine nere che anche noi vogliamo assolutamente mettere in wishlist
In estate non serve strafare per riuscire a essere impeccabili h24, senza bisogno di impegnarsi troppo. Soprattutto in quelle giornate in cui il caldo si fa sentire, bastano giusto pochi capi e accessori per ottenere outfit estivi freschi, pratici e super chic.
Ne sa qualcosa Dakota Johnson che, avvistata per le strade di Los Angeles, nei giorni scorsi ha sfoggiato quella che potremmo definire la perfetta divisa quotidiana.
L’attrice, infatti, ha optato per una combo dal successo assicurato, ovvero “canotta bianca + jeans dritti”, e ha completato il suo look con un accessorio che tutte dovremmo sempre avere nella cabina armadio: le ballerine nere.
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Lei ha optato per un modello minimal-chic, un paio di ballerine nere un po’ accollate: il classico pezzo jolly del guardaroba che sta bene con tutto.
E vedendo il suo look anche a noi è venuta voglia di far spazio nella scarpiera a qualche nuovo paio da indossare ora e da ritrovare poi anche a Settembre.
Che vogliate sfoggiarle adesso in vacanza, con shorts, bermuda e minigonne, o sfruttarle al rientro in città, con abiti e gonne midi, con pantaloni a vita alta o con i jeans (proprio come Dakota Johnson), ecco una selezione di ballerine nere che dovreste assolutamente tenere d’occhio.
Ballerine nere: 7 modelli da indossare adesso e sfruttare anche a Settembre
AEYDE Ballerine in pelle nera
Credits: aeyde.com
PARFOIS Ballerine con fiocchetto sulla tomaia
Credits: parfois.com
MARSÉLL Ballerine a punta tonda con chiusura con i lacci
Credits: farfetch.com
ZARA Ballerine in pelle arricciata
Credits: zara.com
PHOEBE PHILO Ballerine con fiocchetti in grosgrain
Credits: mytheresa.com
GEOX Ballerine a punta tonda
Credits: geox.com
SPELTA MILANO Ballerine accollate in vernice
Credits: speltamilano.it
Foto in apertura: GettyImage
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