Da sfoggiare adesso e da sfruttare anche a Settembre: le ballerine nere accollate di Dakota Johnson sono la nostra nuova “fashion obsession”. Ecco 7 modelli da puntare ASAP.

In estate non serve strafare per riuscire a essere impeccabili h24, senza bisogno di impegnarsi troppo. Soprattutto in quelle giornate in cui il caldo si fa sentire, bastano giusto pochi capi e accessori per ottenere outfit estivi freschi, pratici e super chic.

Ne sa qualcosa Dakota Johnson che, avvistata per le strade di Los Angeles, nei giorni scorsi ha sfoggiato quella che potremmo definire la perfetta divisa quotidiana.

L’attrice, infatti, ha optato per una combo dal successo assicurato, ovvero “canotta bianca + jeans dritti”, e ha completato il suo look con un accessorio che tutte dovremmo sempre avere nella cabina armadio: le ballerine nere.

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Lei ha optato per un modello minimal-chic, un paio di ballerine nere un po’ accollate: il classico pezzo jolly del guardaroba che sta bene con tutto.

E vedendo il suo look anche a noi è venuta voglia di far spazio nella scarpiera a qualche nuovo paio da indossare ora e da ritrovare poi anche a Settembre.

Che vogliate sfoggiarle adesso in vacanza, con shorts, bermuda e minigonne, o sfruttarle al rientro in città, con abiti e gonne midi, con pantaloni a vita alta o con i jeans (proprio come Dakota Johnson), ecco una selezione di ballerine nere che dovreste assolutamente tenere d’occhio.

Ballerine nere: 7 modelli da indossare adesso e sfruttare anche a Settembre

AEYDE Ballerine in pelle nera

Credits: aeyde.com

PARFOIS Ballerine con fiocchetto sulla tomaia

Credits: parfois.com

MARSÉLL Ballerine a punta tonda con chiusura con i lacci

Credits: farfetch.com

ZARA Ballerine in pelle arricciata

Credits: zara.com

PHOEBE PHILO Ballerine con fiocchetti in grosgrain

Credits: mytheresa.com

GEOX Ballerine a punta tonda

Credits: geox.com

SPELTA MILANO Ballerine accollate in vernice

Credits: speltamilano.it

Foto in apertura: GettyImage