Preparazione

Iniziate dalla panzanella. Inumidite leggermente il pane con acqua fredda e, se vi piace un gusto più deciso, aggiungete anche qualche goccia di aceto. Il pane non deve essere completamente zuppo: la sua consistenza deve rimanere rustica, così da assorbire il condimento senza perdere struttura.

Tagliate i pomodori a pezzi e raccoglieteli in una ciotola insieme alla cipolla affettata finemente e alle foglie di basilico spezzettate con le mani. Condite con abbondante olio extravergine, sale e aceto, quindi unite il pane e lasciate riposare il tutto per almeno 10-15 minuti, così che il pane assorba tutti i succhi dei pomodori.

Nel frattempo preparate il gazpacho. Lasciate marinare per qualche ora l'anguria, i pomodori, il cetriolo, il peperone, la cipolla, il pane ammollato, l'olio e l'aceto. Frullate tutto fino a ottenere una crema liscia, regolate di sale e passatela attraverso un colino per renderla ancora più vellutata.

Tagliate a julienne metà della cipolla e cuocetela per circa 30 minuti in una soluzione di acqua, aceto, zucchero e sale, così da ottenere una delicata cipolla in carpione. Affettate anche il cetriolo e lasciatelo marinare con olio, sale e menta fresca.

Per impiattare, versate sul fondo del piatto il gazpacho di anguria. Aiutandovi con un coppapasta, disponete al centro la panzanella, completate con il cetriolo marinato, la cipolla in carpione e qualche goccia di yogurt di soia. Guarnite infine con foglie di basilico fresco.

Il risultato è una ricetta che unisce la tradizione romana a sapori freschi e contemporanei: perfetta da preparare in anticipo e da servire come piatto unico leggero o come raffinato antipasto durante una cena estiva.