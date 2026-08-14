La panzanella con gazpacho di anguria è la buonissima (e facilissima) ricetta da provare quest'estate
Ci sono piatti che sanno raccontare un territorio con pochi ingredienti. La panzanella è uno di questi: una ricetta nata dalla cucina contadina, pensata per recuperare il pane raffermo e trasformarlo, con pomodori maturi, basilico, olio extravergine e un po' di aceto, in uno dei simboli più autentici dell'estate italiana.
Lo chef Emidio Ferro, Executive Chef del ristorante dell'hotel Donna Camilla Savelli, parte del brand VRetreats, ha scelto proprio questa preparazione per reinterpretare uno dei grandi classici delle estati romane.
Il risultato è una versione contemporanea che conserva tutta la semplicità della ricetta originale, arricchendola con un fresco gazpacho di anguria, yogurt di soia e cetrioli marinati alla menta. Un piatto colorato, leggero e sorprendente, perfetto per un pranzo estivo o una cena all'aperto.
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Ingredienti (per 4 persone)
Per la panzanella
- 4 fette di pane casereccio raffermo integrale (tipo pane di Genzano)
- 400 g di pomodori maturi (ramati, San Marzano o ciliegini)
- 1 cipolla rossa piccola
- Foglie di basilico fresco
- Olio extravergine d'oliva q.b.
- Aceto di vino bianco q.b.
- Sale e pepe q.b.
Per il gazpacho
- 500 g di polpa di anguria senza semi
- 300 g di pomodori maturi
- 1 cetriolo piccolo (più mezzo cetriolo per la decorazione)
- ½ peperone rosso
- 1 cipolla rossa media
- 80 g di pane raffermo ammollato e ben strizzato
- 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- 2 cucchiai di aceto di vino bianco (o di mele)
- Sale q.b.
- Yogurt di soia
- Foglie di basilico o menta per decorare.
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