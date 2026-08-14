Rhode il brand skincare fondato da Hailey Bieber ha trasformato la "glazed skin" in una vera ossessione beauty. In attesa dell'arrivo negli store di Sephora, ecco i prodotti da mettere subito in wishlist.

Lanciato nel 2022 da Hailey Bieber, Rhode è riuscito in pochi anni a diventare uno dei marchi beauty più desiderati della Gen Z. Il successo nasce da una filosofia precisa: pochi prodotti, formule multifunzionali e una skincare routine semplice ma efficace. A fare la differenza è stata anche la viralità social del brand, che ha trasformato il concetto di "glazed donut skin" in uno dei trend beauty più imitati degli ultimi anni.

Con l'arrivo da Sephora previsto per settembre, Rhode si prepara a raggiungere un pubblico ancora più ampio, rendendo finalmente accessibili alcuni dei prodotti più richiesti del momento.

Peptide Lip Treatment, il prodotto che ha dato il via al fenomeno

Se c'è un prodotto che rappresenta Rhode, è il Peptide Lip Treatment. Più di un semplice balsamo labbra, è diventato un vero accessorio beauty grazie alle sue formule nutrienti e alle profumazioni diventate virali sui social.

La texture ricca ma non appiccicosa lascia le labbra morbide, luminose e visibilmente più levigate. Non sorprende che sia stato uno dei prodotti più difficili da reperire fin dal lancio del brand.

Pocket Blush, il blush da portare ovunque

Tra i bestseller più recenti troviamo il Pocket Blush, il blush in stick che ha conquistato creator e make-up artist grazie alla sua praticità. La formula cremosa si fonde facilmente con la pelle e permette di ottenere un effetto fresco e naturale in pochi gesti.

Perfetto per chi ama il look "skin first", regala quel tipico effetto healthy glow che caratterizza tutta l'estetica Rhode.

Peptide Glazing Fluid, il segreto della glazed skin

Il prodotto simbolo della skincare Rhode è senza dubbio il Peptide Glazing Fluid. Questo siero leggero e luminoso è stato progettato per donare immediatamente alla pelle l'effetto glow che ha reso celebre Hailey Bieber.

La formula combina ingredienti idratanti e peptidi per regalare un incarnato visibilmente più luminoso, uniforme e dall'aspetto sano.

Barrier Restore Cream, l'idratante che rafforza la pelle

Tra i prodotti più apprezzati dagli skincare addict c'è anche la Barrier Restore Cream. Pensata per sostenere la barriera cutanea e mantenere l'idratazione a lungo, ha una texture confortevole che si adatta facilmente a diversi tipi di pelle.

È il prodotto ideale per chi cerca una crema semplice ma efficace, in perfetto stile Rhode.

Peptide Lip Shape, il nuovo alleato per labbra definite

Tra le novità che stanno già facendo parlare di sé c'è Peptide Lip Shape, il lip liner dal finish morbido e sfumabile pensato per definire le labbra in modo naturale. In linea con la filosofia del brand, l'obiettivo non è creare contorni eccessivi, ma valorizzare la forma naturale delle labbra con un effetto sofisticato e moderno.

La forza di Rhode? Rendere desiderabile la semplicità

In un mercato beauty dominato da lanci continui e routine sempre più complesse, Rhode ha scelto una strada diversa. Pochi prodotti, packaging minimalista e formule studiate per valorizzare la pelle anziché coprirla. Una filosofia che ha conquistato milioni di persone e che, con l'arrivo da Sephora, è pronta a diventare ancora più popolare.

Per chi vuole avvicinarsi al brand per la prima volta, questi cinque prodotti rappresentano il punto di partenza ideale per scoprire l'universo beauty creato da Hailey Bieber.