Le ballerine in mesh sono ancora le scarpe più desiderate dell’estate (e questi modelli faranno venire gli occhi a cuoricino anche a voi)
Già da un paio di stagioni, al primo accenno di primavera, tornano a fare capolino nelle collezioni di grandi griffe e catene low cost, e a quanto pare anche quest’anno sembrano decise a rimanere a lungo nella nostra scarpiera.
Voi avevate già abbandonato le ballerine in mesh per far spazio a scarpe da jazz, jelly shoes e alle altre calzature di tendenza del momento?
***Le ballerine intrecciate sono le scarpe più chic che potete sfoggiare quest’estate (sì, anche nelle giornate più afose)***
Beh, vi conviene tornare subito sui vostri passi perchè, che piacciano o meno, le iconiche ballerine con la tomaia a rete saranno ancora il tormentone della bella stagione e hanno tutte le caratteristiche per diventare le protagoniste indiscusse dei nostri daily look.
Fino a qualche tempo fa erano i soli modelli Mary Jane, quelli con il cinturino che avvolge il collo del piede, ad essere diventati l’oggetto del desiderio di trend setter e creator.
Ma basta fare un giro tra gli scaffali dei negozi o dare un’occhiata alle vetrine virtuali dei propri brand preferiti per realizzare che quest’estate potremo contare su tantissime altre varianti.
E che vogliate indossarle con la classica divisa quotidiana, jeans e t-shirt, o in modo più fresco e femminile, con chemisier in lino o con canotta e gonna midi a ruota, una cosa è certa: quest’estate potrete sbizzarrirvi.
In colori neutri, come bianco, marrone e nero, o in una nuance più estive, come rosso, rosa e azzurro, a punta tonda o con il cinturino alla caviglia: ecco una mini selezione di ballerine in mesh che, ne siamo certe, ruberanno il cuore anche a voi.
Ballerine in mesh: una mini selezione di modelli top per l'estate
ALAÏA Ballerine Mary Jane a rete
Credits: maison-alaia.com
MANGO Ballerine in mesh con la cavigliera
Credits: shop.mango.com
ARKET Ballerine con bordi in lycra con la suola sottile
Credits: arket.com
MANSUR GAVRIEL Ballerine a rete con fiocchetto in grosgrain
Credits: mansurgavriel.com
DESIGUAL Ballerine con tomaia in tessuto intrecciato nero e lacci regolabili
Credits: desigual.com
STEVE MADDEN Ballerine Mary Jane marroni
Credits: stevemadden.it
CHARLES & KEITH Ballerine a rete con piccole gemme
Credits: charlesandkeith.eu
SENSO Ballerine rosse in mesh a punta tonda
Credits: farfetch.com
Foto in apertura: GettyImage
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