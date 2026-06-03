Dai classici modelli con il fiocco sulla punta alle varianti Mary Jane: ecco una selezione di ballerine in mesh perfette per questa stagione.

Già da un paio di stagioni, al primo accenno di primavera, tornano a fare capolino nelle collezioni di grandi griffe e catene low cost, e a quanto pare anche quest’anno sembrano decise a rimanere a lungo nella nostra scarpiera.

Voi avevate già abbandonato le ballerine in mesh per far spazio a scarpe da jazz, jelly shoes e alle altre calzature di tendenza del momento?

***Le ballerine intrecciate sono le scarpe più chic che potete sfoggiare quest’estate (sì, anche nelle giornate più afose)***

Beh, vi conviene tornare subito sui vostri passi perchè, che piacciano o meno, le iconiche ballerine con la tomaia a rete saranno ancora il tormentone della bella stagione e hanno tutte le caratteristiche per diventare le protagoniste indiscusse dei nostri daily look.

Fino a qualche tempo fa erano i soli modelli Mary Jane, quelli con il cinturino che avvolge il collo del piede, ad essere diventati l’oggetto del desiderio di trend setter e creator.

Ma basta fare un giro tra gli scaffali dei negozi o dare un’occhiata alle vetrine virtuali dei propri brand preferiti per realizzare che quest’estate potremo contare su tantissime altre varianti.

E che vogliate indossarle con la classica divisa quotidiana, jeans e t-shirt, o in modo più fresco e femminile, con chemisier in lino o con canotta e gonna midi a ruota, una cosa è certa: quest’estate potrete sbizzarrirvi.

In colori neutri, come bianco, marrone e nero, o in una nuance più estive, come rosso, rosa e azzurro, a punta tonda o con il cinturino alla caviglia: ecco una mini selezione di ballerine in mesh che, ne siamo certe, ruberanno il cuore anche a voi.

Ballerine in mesh: una mini selezione di modelli top per l'estate

ALAÏA Ballerine Mary Jane a rete

Credits: maison-alaia.com

MANGO Ballerine in mesh con la cavigliera

Credits: shop.mango.com

ARKET Ballerine con bordi in lycra con la suola sottile

Credits: arket.com

MANSUR GAVRIEL Ballerine a rete con fiocchetto in grosgrain

Credits: mansurgavriel.com

DESIGUAL Ballerine con tomaia in tessuto intrecciato nero e lacci regolabili

Credits: desigual.com

STEVE MADDEN Ballerine Mary Jane marroni

Credits: stevemadden.it

CHARLES & KEITH Ballerine a rete con piccole gemme

Credits: charlesandkeith.eu

SENSO Ballerine rosse in mesh a punta tonda

Credits: farfetch.com

Foto in apertura: GettyImage