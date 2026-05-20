Versatili, raffinate e comodissime: le scarpe da jazz sono le calzature del momento. Ecco i modelli da puntare per seguire subito il trend.

Sneakerine, ballerine, mocassini: la lista delle calzature su cui si può contare in questo periodo dell’anno è lunghissima. Ma attenzione: c’è un’altra alternativa, che probabilmente anche voi non avete preso in considerazione fino ad ora e che invece vale la pena aggiungere alla prossima shopping list.

Parliamo delle scarpe da jazz, quelle stringate in pelle dalla punta affusolata che già da un po’ sono tornate sulla cresta dell’onda e che da qualche settimana vediamo praticamente ovunque.

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A differenza delle stringate che tutte conosciamo, le scarpe da jazz si distinguono per la loro calzata aderente e la suola flessibile, ma soprattutto per essere decisamente più morbide delle classiche "Oxford shoes".

Sarà anche per questo che hanno rubato il cuore a trend setter e celeb e che svettano tra le tendenze più cool della primavera? Chi può dirlo!

Quel che è certo è che adesso sono le calzature del momento e nelle collezioni SS26 di grandi e piccoli brand si trovano modelli per ogni stile e per ogni budget.

Indossate con mini dress femminili e sofisticati, come Charlize Theron durante il tour promozionale del film “Apex”, abbinate a un semplice paio di t-shirt e a un blazer doppiopetto o sfoggiate con un completo in lino dai toni naturali: le scarpe da jazz si prestano a diverse combinazioni.

E quello che ci resta da fare per cavalcare il trend, prima che sandali e ciabattine prendano il sopravvento, è trovare qualche nuovo paio a cui far subito spazio nella scarpiera.

Tra i modelli di punta della stagione ci sono quelle declinate in colori neutri e versatili, come bianco, nero e beige, e noi abbiamo già messo gli occhi su alcune delle nostre preferite.

Scopritele nella mini gallery a seguire!

Scarpe da jazz: 7 modelli da colpo di fulmine immediato

MANGO Scarpe in pelle bianca con i lacci

Credits: shop.mango.com

MIU MIU Stringate in nappa color radica

Credits: miumiu.com

THE ROW Scarpe allacciate in pelle morbida

Credits: luisaviaroma.com

ZARA Scarpe basse in pelle allacciate

Credits: zara.com

BALAGAN Scarpe stringate color caramello

Credits: zalando.it

REFORMATION Scarpe Oxford in pelle lucida

Credits: thereformation.com

CAMPER Scarpe allacciate in pelle

Credits: camper.com

Foto: GettyImage