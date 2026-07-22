Cosa indossare sopra il costume? Ecco cinque idee look per essere impeccabili anche on the beach.

Mare, mare, mare ma che voglia di arrivare… Una volta raggiunta la meta, però, si ripropone il solito dilemma: cosa indossare? Perché - è vero - in vacanza i ritmi rallentano, le giornate si dilatano e il relax diventa la priorità assoluta, ma questo non significa che lo stile debba necessariamente prendersi una pausa. Anzi.

Il bello dell'estate è che, probabilmente più di ogni altra stagione, bastano davvero pochi pezzi ben scelti per vestirsi bene. Sì, anche in spiaggia.

Dal costume intero alla blusa crochet, passando per parei, sandali flat e ceste di paglia, ecco le outfit formulas da appuntarsi per essere impeccabili dal primo tuffo all’aperitivo pieds dans l’eau.

Il look con il maxi dress e le jelly shoes

Il maxi dress è uno di quei capi che fanno subito estate e, soprattutto, risolvono il look con il minimo sforzo e la massima resa. Sceglietelo in cotone bianco e abbinatelo a un paio di jelly shoes - grande tormentone fashion del momento - e a una capiente borsa in tela a righe. Completate il tutto con qualche bijoux ispirato al mondo marino, per un risultato rilassato e perfettamente in sintonia con l'atmosfera delle vacanze.

Abito lungo con scollo all’americana LESET, orecchini placcati in oro 18 carati con ciondoli ÉLIOU, tote bag in tela a righe CHARLES & KEITH, jelly shoe STEVE MADDEN

Credits: leset.com, eliou.com, press office

Il look con i bermuda di jeans e il costume intero

E tra i pezzi più strategici della stagione calda non può certo mancare lui: il costume intero. Indossato con un paio di shorts o bermuda in denim si trasforma in un capo perfetto da sfoggiare per una passeggiata sul lungomare o un pranzo vista mare. Per dare più carattere all’outfit aggiungete un paio di zoccoli in legno e occhiali ovali dalla montatura tartarugata.

Occhiali dalla silhouette anni '90 LE SPECS, costume intero con scollo all’americana MASSIMO DUTTI, bermuda in denim AGOLDE, zoccolo di legno con tomaia in pelle SCHOLL

Credits: intl.lespecs.com, massimodutti.com, net-a-porter.com, press office

Il look con la t-shirt colorata e la gonna pareo

Si annoda in un attimo sopra il costume ed è perfetta a qualsiasi ora della giornata: parliamo della mitica, insostituibile e intramontabile gonna pareo. A noi piace mixarla con canotte e t-shirt dai colori vivaci, insieme a un paio di sandali capresi in cuoio. Il tocco in più? Un cappello di paglia, indispensabile per proteggersi dal sole (e da eventuali cadute di stile).

Gonna pareo a fantasia ZARA, cappello pillbox in rafia PARFOIS, t-shirt dalle linee pulite COS, sandalo in pelle alla schiava MANGO

Credits: zara.com, parfois.com, cos.com, shop.mango.com

Il look con il top crochet e i pantaloni di lino

Passano le stagioni, cambiano le mode, ma il top crochet continua a occupare un posto d'onore nelle nostre wishlist estive. Da portare con pantaloni in lino - altro punto fermo del guardaroba di stagione - ed espadrillas con lacci alla caviglia. Per completare il look, puntate su una borsa funny e originale, da vera cool girl.

Pantaloni di lino RESERVED, top crochet in cotone biologico CAINS MOORE, borsa in pelle intrecciata STAUD, espadrillas rasoterra con lacci alla caviglia CASTANER

Credits: reserved.com, press office, staud.clothing, castaner.com

Il look con chemisier e borsa di paglia

Chemisier, shirt dress, abito a camicia. Chiamatelo come preferite, ma assicuratevi di ritagliargli un posto nella valigia delle vacanze. In lino, cotone o seta, è uno degli alleati più freschi e chic su cui contare sotto il solleone. Indossatelo con le maniche rigorosamente arrotolate e aggiungete maxi bangle in resina, un paio di infradito e l'immancabile borsa di paglia.

Chemisier in twill di seta ARKET, bracciali in resina SÉZANE, borsa in rafia e pelle MUUN, sandalo infradito con suola a motivo intrecciato BOTTEGA VENETA

Credits: arket.com, sezane.com, net-a-porter.com, bottegaveneta.com