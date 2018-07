Scopriamo insieme gli abbinamenti più cool per fare un aperitivo in spiaggia around the world

Cosa vi fa venire in mente la "golden hour"?

La giornata al mare volge al termine, sale la brezza, inizia il tramonto, il cielo si irradia di colori meravigliosi e, sopratutto, inizia l'aperitivo!

Il momento più atteso della vacanza merita un look all'altezza... easy ma ricercato, giornaliero con un tocco serale.

Missione impossibile? Assolutamente no se seguite i nostri consigli di abbinamento raffinati per le spiagge più cool.





Look per un aperitivo in spiaggia a Capri

L'isola di Capri è una meta estiva internazionale amata in tutto il mondo.

I colori dei panorami capresi vengono ripresi da questo look fiorito e super femminile con stampe e ricami che vi renderanno le regine dell'aperitivo partenopeo più frizzante d'Italia.





Look per un aperitivo in spiaggia a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi è chic e super modaiola.



Scegliete un look nei toni del bianco e blu, la combo più in dell'estate.

Il costume intero vi farà da bodysuit da abbinare agli shorts in lino.

Completate il mix and match con occhiali a mascherina da sciatore (il must del momento!) e comode espadrilles.

Easy no?







Look per un aperitivo in spiaggia a Portofino

L'eleganza unica di Portofino si accosterà perfettamente a questo look a tema polka dot.

I protagonisti sono gli shorts con pois colorati abbinati a una borsa in paglia con pon pon "matchy matchy".

La semplicità total white della camicia con ciabattine borchiate "smorza" i colori accesi del resto del look.





Look per un aperitivo in spiaggia a Mykonos

Mykonos, la più ambita e festaiola delle isole greche, è un party a cielo aperto fatto di aperitivi in spiaggia super fun.

Con un caftano ricamato, sandali alla greca con tanto di alucce, borsa rigida e occhialoni, sarete le dee dell'olimpo più fashioniste che ci siano.





Look per un aperitivo in spiaggia a Capalbio

Capalbio è una località all'insegna dell'eleganza e del relax.

Questa proposta bianca e rosa è molto girly rimanendo easy e versatile.





Look per un aperitivo in spiaggia negli Hamptons

Gli Hamptons sono una meta made in USA signorile e trendy, teatro di molti film americani.

Lo stile senza tempo del caftano stampato abbinato al tocco da fashion victim delle ciabattine furry è 100% Hamptons.

Se vi sembrano troppo lontani, non esitate a replicare questo stile nella meta vacanziera che più preferite, sarete comunque perfette.





Look per un aperitivo in spiaggia a Formentera

Le vibes hippie-chic di Formentera si rispecchiano in questo look perfetto per un aperitivo in spiaggia.

Caftano con stampa etno folk, fascia colorata, espadrilles e borsa in paglia con charm pon pon.

Pronte per la isla bonita?