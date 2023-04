Dal baseball cap ai collant a fiori, passando per la borsina in seta e gli occhiali squadrati, ecco gli accessori più cute della primavera

Ecco vi abbiamo già spoilerato come trascorreremo i prossimi giorni dopo aver visto questi 8 accessori bellissimi: provando in tutti modi ad autoconvincerci che no, non ci servono affatto (vero). Ma alla fine, come spesso accade, falliremo miseramente e li acquisteremo. Fine della (breve) storia.

Del resto, dai, come si fa a resistere alla loro cuteness? Se sapete come fare a dire di "no" al baseball cap a quadretti vichy di La Veste o al secchiello in seta a tinte pastello di Hai oppure se sapete resistere ai collant in pizzo azzurro di Calzedonia o al foulard con fiore di Zara, dateci una mano voi!

E che dire della cintura con fibbia ovale di Lazzari e della shopper effetto uncinetto di H&M perfetta per dare un tocco fresco e vacanziero anche ai look cittadini? Altri due "mai più senza" per noi sono gli scrunchie in tessuto satin di & Other Stories e gli occhiali da sole bianchi di Cos con montatura squadrata, alias il tocco da diva che ci serve assolutamente.

No no, altro che desistere dall'acquisto, noi li vogliamo TUTTI!

Il baseball cap a quadretti di LA VESTE

Il secchiello in seta pastello di HAI

La cintura con fibbia ovale di LAZZARI

Gli occhiali da sole con montatura squadrata di COS

I collant in pizzo azzurro di CALZEDONIA

Il foulard con fiore di ZARA

Gli scrunchie maxi in satin di & OTHER STORIES

La shopper effetto uncinetto di H&M

