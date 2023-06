Morbidi, versatili e tremendamente chic! Gli abiti a portafoglio sono il must have della stagione calda. Ecco i modelli da aggiungere subito alla vostra wishlist

Un capo semplice ed elegante che torna ogni estate a popolare il nostro guardaroba. Stiamo parlando proprio di lui: il wrap dress. La storia dell'abito portafoglio affonda le sue radici negli anni '70, quando Diane Von Fürstenberg dette vita ad uno dei design più iconici di sempre: in jersey, aderente e definito da un profondo scollo a V e tagliato al ginocchio per scoprire le gambe, spesso declinato su stampe geometriche, grafiche o astratte.

Pratico e comodo, oggi il wrap dress rimane un capo versatile da indossare in ogni occasione. Ultimamente sembra di vederlo davvero ovunque: sulle passerelle, sui social, sui red carpet; non stupisce dunque che sia uno dei protagonisti dell'estate 2023. Le collezioni lo rivelano nella sua versione più classica ma anche in declinazioni audaci e inaspettate.

Dai toni accesi o pastello, in versione maxi, midi o mini, a tinta unita o con stampe floreali: i vestiti a portafoglio sono il jolly da avere e sfoggiare sia durante il giorno (magari a tinta unita e in tessuti freschi come il cotone), sia nelle vostre serate estive, in cui una delle versioni satin sarà la scelta più chic!

Vi abbiamo convinte? Ecco la nostra selezione con i modelli a portafoglio più belli del momento.

ART DEALER JOURNAL

Credits: artdealerjournal.com

DIANE VON FURSTENBERG

Credits: mytheresa.com

FEDERICA TOSI

Credits: Courtesy of Press Office

MANGO

Credits:mango.com

BOBKOVA

Credits: bobkova.ua

MAX&Co

Credits:maxandco.com

ZARA

Credits: zara.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

NANUSHKA

Credits: nanushka.com

ZIMMERMANN

Credits: mytheresa.com

VERONICA BEARD

Credits: farfetch.com

MAJE PARIS

Credits: maje.com

ETRO

Credits: farfetch.com

H&M

Credits:hm.com

TORY BURCH

Credits: toryburch.com