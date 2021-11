L’abito bianco in maglia è indubbiamente uno dei must wear di questo autunno inverno ma è anche un passepartout che si presta a infinite combinazioni. Ecco gli abbinamenti su cui puntare a colpo sicuro.

Avvolgente, comodo e soprattutto caldissimo. Esiste qualcosa di più cozy dell'abito in maglia? Evergreen irrinunciabile della stagione fredda, per l’autunno inverno 2021-22 si tinge di bianco, diventando ancora più versatile.

Protagonista sulle passerelle di marchi come Salvatore Ferragamo, Gabriela Hearst, Sacai e Sportmax, si prepara a fare incursione nei nostri armadi assieme a dolcevita, pullover e altri inossidabili passepartout.

A coste sottili o a trama liscia, in lana grossa o a trecce, con scollo tondo, spacchi laterali oppure off-the-shoulder: i modelli di tendenza sono caratterizzati da lavorazioni e linee particolarmente variegate e si prestano a infinite combinazioni.

Ci sono gli abiti corti - da portare anche a mo’ di maxi cardigan con pantaloni e sneakers - e quelli al polpaccio, perfetti in combo con bijoux e stivali con tacco kitten per le occasioni formali o eleganti. Spazio poi alle versioni extra long che sembrano pensate ad hoc per le più freddolose e ai knit dress dalle lunghezze midi, da sdrammatizzare con combat boots e accessori animal print.

Insomma, a prescindere dalle sue declinazioni, l’abito bianco in maglia sembra avere tutte le carte in regola per diventare il salva look più fidato per i mesi a venire. Per dimostrarvelo abbiamo messo a punto 5 diversi mix & match, tutti da copiare. Continuate a leggere per scoprirli.

Abito bianco in maglia e stivali in suede

Bastano un paio di stivali in suede per trasformare l’abito bianco in maglia in una divisa super chic da sfoggiare sia di giorno che di sera. Per completare l’insieme e renderlo più elegante aggiungete un tocco prezioso. Noi abbiamo optato per una collana a catena dorata, uno dei must assoluti di questo autunno inverno 2021-22.

Vestito in maglia con chiusura laterale a bottoni MANGO, stivali in suede con tacco midi PARIS TEXAS, collana a catena dorata PRIMARK.

Credits: shop.mango.com, mytheresa.com, primark.com

Abito bianco in maglia e pantaloni

Gettonatissima in passerella, la combo abito in maglia + pantaloni è perfetta per le più freddolose. Il rischio di apparire eccessivamente casual però è dietro l’angolo, soprattutto se puntate a completare l’outfit con un paio di sneakers. Per scongiurarlo, optate per un paio di pants di pelle o tessuto spalmato. Il risultato sarà super cool!

Jumper dress in alpaca e lana PENNYBLACK, pantaloni in pelle a gamba dritta BOTTEGA VENETA, sneaker multicolor FILA.

Credits: it.pennyblack.com, net-a-porter.com, fila.de

Abito bianco in maglia e cuissardes

Se, come noi, avete un’insana passione per i cuissardes, ecco un’idea look da provare in vista delle feste. Protagonisti sono proprio gli stivali sopra il ginocchio, accostati a un minidress bianco in maglia e a un paio di orecchini a chandelier super luminosi. Un mix & match dal mood vagamente sixty che non sfigurerebbe nel guardaroba di Edie Sedgwick.

Abito in lana a collo alto con rouche sul fondo FALCONERI, cuissard in tessuto con punta quadrata STEVE MADDEN, orecchini in oro rosa 18k e diamanti PIAGET.

Credits: falconeri.com, Press Office, piaget.com

Abito bianco in maglia e borsa in tinta

Dimenticate i pregiudizi legati al monocromo: il ton sur ton è tutt’altro che noioso, specialmente quando c’è di mezzo il bianco. Per iniziare a cimentarvi con il total white puntate su pochi - ma calibratissimi - pezzi. Noi siamo partite proprio dall’abito in maglia e lo abbiamo abbinato a una maxi bag in tinta. Per completare l’outfit abbiamo aggiunto un paio di stivaletti color tabacco, nuance ideale per riscaldare l’insieme e renderlo ancora più interessante.

Abito lungo in lana, seta e cashmere CHLOÉ, borsa a mano con manici intrecciati HEREU, stivaletti allacciati in camoscio VELASCA.

Credits: mytheresa.com, hereustudio.com, it.velascawomen.com

Abito bianco in maglia e combat boots

Come abbinare l’abito in maglia in modo easy senza risultare banali? Semplice, osando con gli accessori! Un paio di combat boots e una borsa a tracolla con stampa effetto cocco sono quello che ci vuole per infondere istantaneamente carattere al look.

Abito corto in maglia con collo incrociato FEDERICA TOSI, shoulder bag con stampa cocco MANILA GRACE, combat boot con bande elastiche laterali BLAUER.

Credits: farfetch.com, manilagrace.com, blauerusa.com