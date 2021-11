È ufficiale: gli stivali sopra il ginocchio sono tornati per farci perdere la testa! Ecco 13 modelli tratti dai best-of di stagione ai quali sarà impossibile resistere.

Dai corsari alle trendsetter più amate il passo è stato breve… sì, ma con uno stivale lunghissimo!

Di cosa stiamo parlando? Ma degli stivali sopra il ginocchio, of course, al secolo i cuissardes!

Forse non tutte sanno infatti che i celebri overknee boots sono proprio una riedizione rivista e corretta degli stivali indossati dai pirati nella seconda metà dell’800, divenuta ciò che tutte noi oggi conosciamo (e amiamo!) nel corso degli anni ’60 grazie all’interpretazione di it-girls del calibro di Jane Birkin e Brigitte Bardot.

Sensuali e carichi di fascino come pochissime altre calzature, i cuissardes sono uno degli oggetti del desiderio femminile più controverso degli ultimi decenni: tutte li vogliono, in poche sono così disinvolte da saperli portare immediatamente senza riserve.

Forse è proprio per questo che, nonostante le apparizioni iconiche (come dimenticare Julia Roberts in stivaloni glossy e minigonna in Pretty Woman?), gli overknee boots sono sempre stati un modello considerato quasi “di nicchia”.

Ebbene, per l’inverno 2021/22 i cuissardes si prendono la loro rivincita e tornano in grande stile, questa volta da protagonisti assoluti di stagione!

Già, i trend parlano chiaro e ci liberano finalmente anche da qualche cliché a cui questi favolosi stivali erano legati. I boots sopra il ginocchio si portano in “mille e un” look, night and day e si adattano a più stili e interpretazioni, facendo di fatto centro là dove non erano più riusciti dai tempi dei favolosi sixties: entrare a tappeto in moltissime scarpiere!

Se state pensando di lanciarvi nell’acquisto di un paio di stivali alti questo è il momento dunque… nella scelta vi aiutiamo noi! Abbiamo preparato una selezione da batticuore che non vi lascerà scampo: ecco i modelli di cuissardes più hot targati fall winter 2021/22 da non farsi scappare. Avete già puntato i vostri preferiti?

Combact overknee boots ARKET

Credits: arket.com

Cuissardes elasticizzati con strass LE SILLA

Credits: farfetch.com

Cuissardes SAINT LAURENT

Credits ysl.com

Stivale sopra il ginocchio con lacci CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: christianlouboutin.com

Cuissardes con cristalli COPERNI

Credits: mytheresa.com

Cuissardes senza tacco ANNA FIELD

Credits: zalando.it

Cuissardes scamosciati JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com

Stivali sopra il ginocchio argentati PARIS TEXAS

Credits: paristexas.it

Stivali alti in vinile ILIO SMERALDO by GIULIA TORELLI

Credits: iliosmeraldo.it

Cuissardes simil pelle STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Cuissardes con tacco grosso ELISABETTA FRANCHI

Credits: elisabettafranchi.com

Combact boots sopra il ginocchio in vinile ZARA

Credits: zara.com

Cuissardes tacco basso TAMARIS

Credits: zalando.it