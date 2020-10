La combo ideale per sfoggiare un look impeccabile a ogni ora del giorno? Che domande! Abiti + stivaletti. Ecco 5 idee look da copiare in questa stagione e sfoggiare all day long.

Come affrontare l’autunno con la giusta dose di stile? Trovare il look giusto durante le mezze stagioni è un terno al Lotto, le giornate grigie e le temperature sempre più basse rischiano di mettere a dura prova la nostra creatività, ma c’è una combo dal successo garantito su cui possiamo sempre contare.

Parliamo del mix “abiti e stivaletti”, un binomio sempre vincente che si presta a mille diverse interpretazioni e che si rivela appropriato in più di un’occasione: dalle riunioni in ufficio agli aperitivi con le amiche.

Perché indossare sempre i soliti vecchi jeans! C’è ancora tempo per coprire definitivamente le gambe! E in questa stagione un bel vestito femminile e un paio di stivaletti, con o senza tacco, sono tutto quello che vi serve per avere un look da 10 e lode senza neanche impegnarvi troppo.

Chi non vuole ancora rinunciare ai mini dress, può optare per un romantico mini abito floreale, da abbinare ai classici Chelsea Boots in pelle nera; puntare su un abito corto in denim, da indossare con degli stivaletti bordeaux con il tacco largo; oppure ripiegare su un abitino in tweed, da portare con degli stivaletti stringati, un altro grande tormentone della stagione.

Chi invece preferisce degli abiti più lunghi, quest’autunno può investire su un abito midi a pois, perfetto con degli stivaletti bianchi con kitten heels, oppure su un bel maxi dress dalle stampe colorate che si sposa perfettamente agli stivaletti in suede.

Noi abbiamo già trovato le nostro combo del cuore, eccone 5 da cui potete lasciarvi ispirare in questa stagione!

Abito a fiori e stivaletti Chelsea

Mini dress in viscosa a stampa floreale GANNI + Chelsea boots in pelle nera & OTHER STORIES

Credits: farfetch.com/stories.com

Abito a pois e stivaletti con tacco mini

Abito midi a pois con le maniche a sbuffo ZARA + Stivaletti bianchi con tacco mini STELLA MCCARTNEY

Credits: zara.com/farfetch.com

Abito in denim e stivaletti a stampa cocco

Abito corto in denim con cintura in vita TORY BURCH + Stivaletti a stampa cocco con tacco largo PARIS TEXAS

Credits: farfetch.com

Abito in tweed e stivaletti stringati

Abito in tweed a maniche corte SANDRO PARIS + Stivaletti biker in pelle total black GEOX

Credits: courtesy of press office/ geox.com

Maxi abito stampato e stivaletti in suede

Maxi dress a stampa multicolor IMPERIAL + Stivaletti in suede con tacco inclinato e cinturino SAINT LAURENT

Credits: courtesy of press office/ mytheresa.com