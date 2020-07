Siete in cerca di un’idea brillante per il vostro guardaroba estivo? Allora vi basterà puntare tutto su uno sfolgorante abito in paillettes!

Da sempre paillettes e glamour rappresentano il cocktail ideale per un look esclusivo e che non passa inosservato. Ecco perché un abito in paillettes è perfetto sia per una serata disco “stile Studio 54” e sia per un party elegante.

Il mood per poterlo sfoggiare con disinvoltura? Sentitevi pure libere di essere appariscenti e protagoniste perché attirerete tutti gli sguardi.

I modelli più belli che abbiamo selezionato per questa estate? Sono tanti e variegati: si va dal mini dress a tubino al maxi dress fluido e sexy con scollatura a V mozzafiato. C’è poi quello a balconcino stretto in vita che esalta il decolleté e infine quello più spiccatamente vintage dalla linea svasata Anni 70.

Insomma, è impossibile ridurre la scelta ad uno solo perché uno tira l’altro per questo abbiamo realizzato la nostra selezione di abiti in paillette a prova di scatto. Come on! Straight the pose!

GUESS Abito Marciano in paillette bronzo con scollo a V.

Credits: guess.eu

BLUMARINE Mini dress con scollo a cuore e paillette dorate.

Credits: blumarine.com

KOCCA Abito decorato in paillette leggermente svasato.

Credits: kocca.it

ELISABETTA FRANCHI Abito corto a righe in paillette.

Credits: elisabettafranchi.com

ATELIER EMÈ Maxi dress fluido decorato interamente in paillette.

Credits: atelier-eme.com

ZARA Vestito corto con paillette silver.

Credits: zara.com

THE ATTICO Abito corto rosa con maniche a sbuffo e fibbie.

Credits: theattico.com

FRACOMINA Vestito con scollo a V decorato in paillette.

Credits: it.fracomina.com

PENNY BLACK Abito corto con fantasia si paillette multicolor.

Credits: it.pennyblack.com

L'AUTRE CHOSE Abito corto con scollo a V fluido sul davanti.

Credits: lautrechose.com

PINKO Abito bicolor in paillette con frange.

Credits: pinko.com

NENETTE Vestito corto a tubino in paillette rosa.

Credits: nenette.it

H&M Abito corto in paillette rosa.

Credits: 2.hm.com