Con i loro tessuti stretch, gli scolli particolari e i cut-out vedo non vedo disegnano linee sul corpo per un effetto grafico irresistibile. Scoprite il lato total black dell'estate!

Sono i top e gli abiti che ci hanno conquistato per la stagione calda grazie alle loro linee nette, che creano disegni grafici sul corpo giocando con il contrasto tra vuoti e pieni e che, grazie a tessuti per la maggior parte elastici e attillati, avvolgono la figura con morbidezza.

Ideali se indossati in total black, ad esempio con shorts in pelle o pantaloni neri sartoriali, o per look più metropolitani abbinati ai nostri jeans preferiti, questi capi trovano la loro migliore espressione nei body o costumi interi (vedi quello di Bottega Veneta) trasformati proprio in top supercool.





Foto: abito nero con spalline sottili & Other Stories





Ancora, ecco le jumpsuit, non proprio il massimo della praticità, ma di sicuro impatto visivo, come quella super sensuale firmata Fantabody o quella seventies di Norma Kamali, e gli abiti, da quelli con spalline sottilissime (dritte o intrecciate sulla schiena) di & Other Stories e H&M che ricordano i minidress anni 90, a quelli con cut-out perfetti anche per il mare come quelli proposti da Calzedonia.

I modelli e le forme sono tantissimi, scoprite la nostra selezione!







Top incrociato RICK OWENS via Farfetch.com







Abito monospalla STAUD via Matchesfashion.com







Costume due pezzi ERES via Netaporter.com







Minidress con spalline incrociate H&M







Tuta con pantalone svasato FANTABODY via Farfetch.com







Abito con cut-out e oblò CALZEDONIA







Body con scollo profondo e chiusura al collo BOTTEGA VENETA via Matchesfashion.com







Crop top a maniche lunghe EMILIA WICKSTEAD via Mytheresa.com







Jumpsuit NORMA KAMALI via Mytheresa.com







Top con spalline diverse e scollo a barca ZARA