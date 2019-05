In maglia leggera, perfetto per la mezza stagione. Scoprite l'abito del momento, e come indossarlo



Ogni stagione ha dei must-have dedicati e, da quello che abbiamo visto in giro ultimamente, uno dei key items della primavera 2019 è senza dubbio l'abito in maglia. Dallo streetstyle alle scelte dei maggiori e-commerce arriva il trend del vestito al ginocchio, in maglia leggera a costine, spesso con bottoni centrali come un maxi cardigan.



Le varianti sono tante, come tanti sono i modi di indossarlo. Il modello più "fittato" segue la silhouette, è iperfemminile e si abbina bene a scarpe kitten heels e decolleté, anche in ufficio. Se morbido, ampio, anche lungo un caviglia, diventa un perfetto pezzo casual, da indossare con le sneakers e gli ultimi stivaletti (da sostituire poi prontamente con mocassini e ballerine più estive).

A renderlo così speciale per la stagione in cui ci troviamo è la versatilità. Può sfuggire a una prima occhiata, può sembrare scomodo perché in caso di caldo è difficile alleggerirsi. In realtà è un vero capo passe-partout per delle semplici ragioni: permette di giocare con il layering, si può indossare sopra a un abito slipdress leggero. Si può mettere in valigia per il weekend per assicurarsi due tipologie di look differenti: aperto, con jeans e t-shirt come fosse un cardigan (per il giorno), chiuso e con tacco d'ordinanza per la sera.

Fateci un pensierino dando uno sguardo ai modelli che abbiamo trovato per voi, osservando anche come viene indossato. Scommettiamo volentieri che sarà uno di quei pezzi che acquisterete e sfrutterete moltissimo.

















ZARA Abito in maglia a costine con cintura.



Credits: Zara.com







STAUD Abito-cardigan bicolor a costine.



Credits: Net-a-Porter.com







GANNI Abito "Tech knit" a costine con dettagli a contrasto.



Credits: Ganni.com







MINT & BERRY Abito in maglia con bordure a contrasto.



Credits: Zalando.it







TOPSHOP Abito longuette in maglia multicolore.



Credits: Yoox.com







ALTUZARRA Abito in maglia con bottoni centrali.



Credits: Net-a-Porter.com







TOTEME Abito "Arezzo" in maglia a costine strette.



Credits: Brownsfashion.com







DOROTHY PERKINS Abito in maglia a costine con bottoni.



Credits: Zalando.it







BARRIE Abito-cardigan lungo a coste con bottoni centrali.



Credits: Farfetch.com