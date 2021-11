Il trend degli abiti in maglia continua a mietere "fashion victims": abbiamo selezionato per voi i modelli più caldi e cool per affrontare l'inverno

Una tendenza che non accenna certo a perdere appeal, anzi ne guadagna sempre di più! Se infatti all'inizio aveva convinto solo le trendsetter più incallite, ormai abbiamo praticamente tutte almeno un abito in maglia nel guardaroba. Del resto sono così comodi, caldi e morbidi che resistere è praticamente impossibile.

Vi avevamo già mostrato a settembre le versioni più leggere perfette per l'autunno. Ma ora che le temperature stanno scendendo inesorabilmente, è arrivato il momento di tirar fuori l'artiglieria pesante: quelli ancora più caldi, in maglia spessa, in lana o in cashmere per intenderci.

Dalla lunghezza midi, mini o maxi. A dolcevita, con scollo tondo o con scollo a V polo style. In maglia liscia, a coste o con la lavorazione a trecce tipica dei pullover invernali. Giocati su tinte basic e passe-partout, come nero, grigio, panna, beige e blu, oppure declinati su colori accesi (viola e arancione sono i nostri preferiti!) per dare un boost di energia anche alle giornate più grigie. Come vedrete nella nostra selezione la rosa di proposte per l'inverno è davvero ampia e variegata.

Non avete più scuse insomma! Scegliete il vostro knit dress e sfruttatelo per tutto l'inverno: da solo o con sopra un maxi cardigan per stare ancora più al calduccio.

Knit dress viola a dolcevita KOCCA

Credits: kocca.it

Nero con maniche a pipistrello AMOTEA

Credits: amotea.com

Beige dalla silhouette svasata ZARA

Credits: zara.com

In lana a collo alto FALCONERI

Credits: falconeri.com

Arancio super vitaminico ROTATE BIRGER CHRISTENSEN

Credits: mytheresa.com

Marrone a coste MANGO

Credits: shop.mango.com

Mini knit dress con zip e bordi a contrasto WOLFORD

Credits: wolfordshop.it

Con dettagli color block e cintura in vita VICTORIA BECKHAM

Credits: mytheresa.com

Grigio melange con scollo a V H&M

Credits: hm.com

Color caramello con ricami e ruches & OTHER STORIES

Credits: stories.com

In maglia a trecce blu elettrico MARELLA

Credits: it.marella.com

Lilla con taschine ACNE STUDIOS

Credits: mytheresa.com

Midi in lana con intarsio color-block BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

A girocollo con dettaglio cut-out CHRISTOPHER ESBER

Credits: mytheresa.com

In lana vergine con gonna plissé e ricami LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

Minidress in lana a trecce MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Chemisier in lana con maniche a sbuffo TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Con lavorazione a costine e fila di bottoncini SELF-PORTRAIT

Credits: mytheresa.com