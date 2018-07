Da indossare dal mattino alla sera per essere sempre impeccabili e chic

Gli abiti from day to night, ossia quei modelli talmente versatili da poterli indossare tranquillamente dal mattino alla sera sono un alleato davvero prezioso del guardaroba femminile.

Specialmente per chi è abituata a districarsi tra mille impegni e non sempre ha tempo di passare da casa a cambiarsi per la serata.

D'estate le versioni su cui puntare sono fresche e chic, of course.

Due su tutti? Abiti a portafoglio e chemisier sono una vera manna dal cielo.

In base agli accessori che sceglierete, avrete poi tanti look diversi: dalla mise raffinata per l'ufficio, all'outfit perfetto per l'aperitivo con le amiche o la cena con "lui".

Insomma potrete davvero sbizzarrirvi con gli abbinamenti più cool!

Ecco 5 abiti passe-partout a cui sarà difficile dire di no.





IL WRAP DRESS

Ne abbiamo già parlato in tutte le salse: il wrap dress, o abito a portafoglio, quest'anno vince a mani bassi sugli altri modelli. Che lo scegliate a fantasia o a tinta unita, il risultato sarà sempre superlativo!





Midi dress stampato a portafoglio SÉZANE.

Credits: sezane.com





Abito giallo a portafoglio & OTHER STORIES.

Credits: stories.com





IL MAXI DRESS A FIORI

Tra le scelte più comode e fresche da sfoggiare all day long, il maxi dress occupa un posto d'onore. Declinato su una romantica stampa floreale poi è perfetto in mille occasioni diverse.





Abito lungo a fiori ZARA.

Credits: zara.com





L'ABITO CON RUCHES

E chi l'ha detto che un abito di tulle con vaporose ruches si possa "sfoderare" solo per cerimonie eleganti o di sera? Provatelo con sneakers e accessori casual e regalerà un tocco chic anche al look di tutti i giorni.





Abito in tulle con ruches OTTOD'AME.

Credits: ottodame.it





L'ABITO A POIS

La fantasia must have dell'estate 2018? Quella a pois, che domande! Per dare quel pizzico rétro che noi adoriamo anche agli outfit più essenziali. Lasciatevi tentare.





Abito a pois H&M.

Credits: hm.com