Dal dress in paillettes al tubino con maxi ruches, ecco gli abiti eleganti perfetti per Natale e Capodanno

Ci siamo quasi. Mancano poco più di 30 giorni al Natale e questo vuol dire che, oltre che ai regali, è arrivato il momento di pensare ai look da sfoggiare durante le feste.

Per affrontare il fitto calendario di eventi che ci si prospetta - dal party aziendale ai brindisi con gli amici, passando per le cene in famiglia e il fatidico Capodanno - la parola d’ordine non può che essere una: shopping!

È questo il momento giusto per passare in rassegna le proposte di stagione e acquistare quelle più in linea con il nostro stile, approfittando anche dei super sconti previsti per il Black Friday.

Ma come scegliere l’outfit più adatto a queste occasioni speciali? Su cosa puntare? Per scoprirlo non vi resta che seguire i nostri consigli e lasciarvi ispirare dai 12 abiti eleganti (più uno) che abbiamo selezionato per voi.



ELISABETTA FRANCHI Silhouette rètro per l’abito plissettato con stampa ramage nella nuance natalizia per eccellenza. La lunghezza midi e il collo a camicia lo rendono la scelta perfetta per il party aziendale.





Credits: elisabettafranchi.com

FRACOMINA Un long dress dalla linea fluida, prezioso ma versatile al tempo stesso. I profili a righe bicolori sdrammatizzano il motivo ad arabeschi, conferendo all’abito un twist contemporaneo. Ideale per un aperitivo o una cena con gli amici.





Credits: fracomina.it



ETRO Ispirazione bohémien per questo mini dress in pura seta decorato con geometrie Paisley e inserti in pizzo. Un passepartout che sta bene a tutte, da impreziosire con accessori sparkling o, al contrario, da “sporcare” con dettagli più grintosi, come un paio di biker boots.





Credits: etro.com



ZARA Verde abete l’abito asimmetrico rivestito di paillettes. Per serate ultra scintillanti e ad alto tasso di glamour.





Credits: zara.com



FALCONERI Maniche corte e scollo a cuore: tra gli abiti eleganti per le feste, questo è di certo il più romantico. La vestibilità rilassata e la delicata sfumatura di rosa ne fanno la divisa ideale per un pranzo o un brunch in famiglia.





Credits: falconeri.com



LANACAPRINA Da vera party girl il mini abito strutturato con fantasia animalier in oro e argento che evidenzia la vita con un fiocco bon ton. Per ballare - e brillare - fino all’alba.





Credits: Courtesy of Press Office



INTROPIA Mood decontratto e profonda scollatura a V per l’abito-caftano con ricami e micro paillettes a contrasto. Se siete alla ricerca di un abito per le feste diverso dal solito, questo è il modello che fa al caso vostro.





Credits: intropia.com

BALZAC PARIS Parola d’ordine: osare! Ecco un abito perfetto per Capodanno. Interamente rivestito di paillettes dorate, è la scelta giusta per non passare inosservate.





Credits: balzac-paris.fr

SEE BY CHLOÉ Un capo su cui investire, da sfoggiare non solo in occasione delle festività imminenti, ma durante tutto l’anno. Che decidiate di indossarlo al cenone di Natale o in qualsiasi altra occasione, lo chemisier in organza con collo alla coreana e gonna a balze vi farà fare un figurone.





Credits: yoox.com



SISLEY Decisamente trendy l’abito in tulle stampato con piccole rouches. Un’opzione adatta alla cena di Natale con i colleghi, ma anche alle serate con gli amici.





Credits: sisley.com



VALENTINO Linee essenziali e maxi rouches per l’abito-cappa in raso nell’omonima, iconica gradazione di rosso. Se le gambe sono il vostro punto forte, non lasciatevelo sfuggire!





Credits: valentino.com



SANDRO PARIS Re degli abiti eleganti e bon ton, il little black dress assume un’aura ultra chic grazie alle 6 file di perle che ne ornano il collo. Da indossare in qualsiasi occasione.





Credits: sandro-paris.com



ATELIER EMÉ Da gran sera, con ruches e profonda scollatura. Con questo long dress sarete le vere regine della festa.





Credits: Courtesy of Press Office