Black Friday e Cyber Monday, i supersconti prenatalizi arrivano in Italia il 23 e 26 novembre, ma iniziano prima: ecco come funzionano e dove trovare gli affari migliori

Il Black Friday e il Cyber Monday quest'anno cadranno il 23 e il 26 Novembre, ma le offerte in realtà iniziano già dal lunedì precedente, non solo online, con una settimana dedicata agli acquisti superscontati.

Amazon infatti dà il via alla stagione natalizia con la sua sesta edizione del Black Friday e alle migliaia di offerte virtuali per la prima volta inaugura un pop-up store fisico nel centro di Milano, dove trovare tantissimi prodotti in super offerta.

*** Black Friday: 4 regole per risparmiare davvero ***

A partecipare al venerdì nero dello shopping, anche quest'anno, migliaia di negozi e catene, con formule più o meno vantaggiose e promozioni di vario genere.

E proprio per questo per fare veri affari serve pazienza e un po' di preparazione, perché mai come con il Black Friday è bene partire con le idee chiare.

Ecco perché abbiamo pensato di fornirvi alcune informazioni di base per muovervi al meglio e approfittare di tutti i saldi disponibili.

Che cos'è il Black Friday

Il Venerdì Nero è il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, che si celebra ogni anno il quarto giovedì di novembre ed è un giorno in cui vengono fatti degli sconti incredibilmente alti su una marea di prodotti.

Il black friday 2018 è il 23 novembre.

Sconti talmente alti che ogni anno migliaia di persone si appostano fin dalla sera prima all'ingresso dei grandi magazzini che aderiscono, per riuscire a entrare per primi e accaparrarsi i pezzi (e prezzi) migliori.

Pare che sia stata la catena Macy's a dare il via alla tradizione nel 1924, ma è solo negli anni Ottanta che il Black Friday prende piede e diventa un appuntamento imperdibile per (quasi) tutti.

L'origine del temine è piuttosto incerta. C'è chi pensa sia riferito al pesante e congestionato traffico stradale che si sviluppa per l'occasione, e chi lo attribuisce alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che, tradizionalmente, passavano dal colore rosso (perdite) al colore nero (guadagni).

Che cos'è il Cyber Monday

Il Lunedì Cibernetico nasce parecchi anni dopo, intorno al 2005, grazie all'idea di un sito di e-commerce, con l'obiettivo di soddisfare tutti coloro che non avevano potuto approfittare del Black Friday.

Cade ogni anno il lunedì successivo, quindi tre giorni dopo il Venerdì Nero e di anno in anno coinvolge sempre più store online.

Il Cyber Monday 2018 è lunedì 26 novembre.

Anche questo giorno è molto seguito dagli analisti finanziari come valido indicatore statistico sulla capacità e predisposizione alla spesa dei consumatori statunitensi. Meno conosciuto, permette comunque di fare affari davvero allettanti.

Come funzionano in Italia e dove si trovano gli sconti

Sulla scorta di quanto accade negli Stati Uniti, da qualche anno sempre più big dell'e-commerce hanno deciso di provare l'operazione anche in Italia, con ottimi risultati.

Alcune catene, specie dell'elettronica, praticano sconti e offerte nei negozi fisici, altre invece puntano tutto sullo shopping online.

Anzi, cercano proprio di indurre i consumatori ad acquistare in rete applicando solo agli store digitali le offerte.

Ecco dove si trovano gli sconti più famosi del Black Friday italiano.

Black Friday Amazon 2018

Amazon ha già pronta una pagina dedicata al Black Friday 2018, in cui si legge che ci saranno offerte per tutte le categorie merceologiche, dall'elettronica all'abbigliamento passando per libri, prodotti per l'ufficio e per lo sport.

Negli ultimi anni comparivano nuove promozioni ogni 5 minuti e gli utenti Prime avevano 30 minuti di accesso anticipato in esclusiva su tutte le offerte lampo (un buon momento dunque per attivare il mese di prova gratuito, se ancora non l'avete attivato).

Tra le offerte in vetrina, disponibili dal 19 al 26 Novembre su Amazon ci sono: Canon (fino al 40% di sconto su fotocamere e obiettivi), Garmin, tutti i prodotti a marchio Amazon al 30% in meno, complementi d'arredo per la casa come Kartell, TV Samsung, o tech per la bellezza come la luce pulsata di Philips.

Durante tutta la settimana del Black Friday, poi, ci saranno Offerte Lampo della durata massima di 6 ore e Offerte del Giorno su prodotti molto popolari che potranno durare fino a 24 ore.



Black Friday elettronica, moda, beauty, design

Mediaworld, Unieuro e le catene dell'elettronica sono pronte al Black Friday con numerose offerte, sia nei negozi che online.

Allo stesso modo si trovano super sconti sui siti di shopping specializzato come Zalando, Yoox, Dalani ognuno con offerte diverse, ma sempre molto vantaggiose.

Partecipano alle iniziative anche molti ecommerce di prodotti beauty (come Sephora) e arredo (tra cui Ikea).

Il negozio Amazon a Milano

Dal 16 al 24 Novembre, in via Dante 14 aprirà le porte il primo negozio fisico di Amazon in Italia, in cui trovare un'ampia selezione di proposte regalo, elettronica, specialità regionali e tanto altro.

Nell'Amazon Loft for Xmas si potranno anche provare i dispositivi Amazon Echo e chiacchierare con Alexa.

Amazon Loft for Xmas sarà aperto al pubblico dal 16 al 24 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in via Dante 14 a Milano.

Per alcuni eventi è previsto un numero di posti limitato ed è richiesta la registrazione.

Pop-Up store saranno aperti anche nelle principali città europee: Parigi, Londra, Madrid, Berlino e Amsterdam.