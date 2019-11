Dai modelli corti che lasciano in primo piano le gambe a quelli lunghi fino ai piedi, perfetti anche nelle occasioni speciali: ecco una carrellata di abiti eleganti per l’inverno a cui non saprete proprio resistere!



Averne nell’armadio almeno un paio da sfoderare all’occorrenza è sempre una buona idea, ma specialmente adesso, visto che a breve si aprirà ufficialmente la stagione delle feste, avere a portata di mano tanti nuovi abiti eleganti invernali non può che rivelarsi una scelta azzeccata.

Party, aperitivi, pranzi in famiglia o cene con i colleghi: di certo non mancheranno le occasioni in cui sfoggiare nuovi abiti eleganti ed è per questo che è meglio iniziare sin da subito la ricerca di modelli da inserire nel guardaroba di stagione.

Dagli abiti eleganti corti, da indossare rigorosamente con i tacchi alti per slanciare al meglio la silhouette, agli abiti eleganti lunghi fino ai piedi, raffinati e super chic anche con un paio di comode scarpe flat: ecco una selezione di modelli che risolveranno i vostri party look!

Abiti eleganti corti

Per chi anche durante la stagione fredda ama mostrare le gambe, via libera ai mini dress con gonna a palloncino, plissettati o con maniche in pizzo, ma nelle nuove collezioni per l’autunno-inverno 2019-2020 non mancano neanche slip dress dai riflessi laminati, vestitini con le frange o tempestati di paillettes, perfetti per look sparkling che non passino inosservati.





Abiti eleganti corti ALEXANDRE VAUTHIER per MYTHERESA Fa parte della capsule collection realizzata dal designer francese per il luxury e-commerce, il minidress drappeggiato color ametista.

Credits: mytheresa.com

ZARA Mini dress con frange e paillettes - Credits: zara.com

WEEKEND MAXMARA Mini dress jacquard con stampa floreale - Credits: weekendmaxmara.com



VALENTINO Abito corto bianco con orlo smerlato - Credits: netaporter.com



SALONI Abito incrociato con cintura in vita - Credits: saloniworld.com



ALICE + OLIVIA Slip dress dai riflessi laminati - Credits: netaporter.com





JASON WU COLLECTION Abito rosso a maniche lunghe in organza - Credits: netaporter.com



GUCCI Mini dress nero con maniche in pizzo - Credits: netaporter.com



ALEXANDER MCQUEEN Abito corto blu a pieghe con cintura in vita - Credits: farfetch.com





BLUMARINE Abito da cocktail tempestato di paillettes - Credits: farfetch.com



MILLY Abito in seta con scollo tondo - Credits: farfetch.com



TWINSET Abito nero in tulle con ricami floreali - Credits: twinset.com

Abiti eleganti lunghi

Ma anche per chi preferisce gli abiti lunghi c’è l’imbarazzo della scelta. Se amate abiti eleganti, femminili, ma non troppo sontuosi, potreste puntare un maxi dress dalle stampe floreali, un abito plissé in satin o un semplicissimo vestito nero in viscosa; se invece cercate un vero e proprio abito da sera, da sfoggiare anche nelle occasioni speciali, potreste investire su un abito monospalla dai riflessi gold, un maxi dress in velluto o di chiffon. Ce n’è per tutti i gusti!









Abiti eleganti lunghi PRADA Abito nero in viscosa con fiocco laterale - Credits: mytheresa.com





FORTE_FORTE Abito chemisier in chiffon e lurex - Credits: forteforte.com

BORGO DE NOR Abito lungo a stampa floreale - Credits: matchesfashion.com





MISSONI Abito monospalla in maglia lamé - Credits: mytheresa.com



MONIQUE LHUILLER Abito lungo in velluto blu - Credits: netaporter.com



MOTIVI SMART COUTURE Abito lungo a balze glitterato - Credits: motivi.com



ULLA JOHNSON Abito lungo in cotone e seta - Credits: mytheresa.com



VERONICA BEARD Abito lungo in tweed a maniche corte - Credits: veronicabeard.com

OSCAR DE LA RENTA Abito giallo plissettato in satin - Credits: netaporter.com





JENNY PACKHAM Abito incrociato di chiffon con paillettes - Credits: netaporter.com

MAX&CO. Maxi dress in crepe con paillettes - Credits: it.maxandco.com

