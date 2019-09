Mix che vince non si cambia! Ecco 5 idee (molto fashion) per sfoggiare la combo “abito + stivali” all day long.



Con sneakers, loafers e ballerine nelle occasioni informali, con pumps e sandali con il tacco nelle circostanze più eleganti: ci sono mille modi per indossare con stile un vestitino femminile, ma adesso che la mezza stagione è dietro l’angolo e le temperature afose sono solo un ricordo lontano, c’è un’altra combo vincente da non sottovalutare: “abito + stivali”.

Che siano alti al ginocchi o corti alla caviglia, con o senza tacco, in pelle o suede poco importa: stivali e stivaletti si abbinano alla perfezione ad abiti di ogni lunghezza e il mix è talmente versatile da poter essere sfoggiato 7 giorni su 7, a ogni ora del giorno.





L’abbinamento ha già conquistato le reginette dello street style che hanno colto sin da subito il grande potenziale di questa combo che sarà una scelta azzeccata sia in questo lungo periodo di transizione tra una stagione e l’altra sia durante tutto l’inverno.

Ma come abbinare con cura abiti e stivali? Potete iniziare con un vestito a fiori, perfetto sia con stivaletti Western che con stivali bianchi con il tacco, oppure optare per little black dress e stivaletti rock ’n’roll, per chemisier bianco e stivali pitonati o un per un abito a stampa check, da portare con dei semplicissimi stivali in pelle marrone.

Se vi abbiamo fatto venire voglia di provare questo mix, ecco 5 idee look (molto stilose) da cui potete lasciarvi ispirare.





Abito midi a fiori e stivali bianchi





Abito midi a stampa floreale VICTORIA VICTORIA BECKHAM + Pochette morbida con tracolla sottile BOTTEGA VENETA + Anello di paillettes dorate LIL + Stivali bianchi al ginocchio GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com / bottegaveneta.com/ lilmilan.com/ farfetch.com









Abito plissettato + stivaletti stringati





Maxi dress plissettato con ricami MAJE + Orecchini a loro dalla forma triangolare PANDORA + Borsa in pelle nera con tracolla a catena BALENCIAGA + Stivaletti stringati in pelle nera & OTHER STORIES

Credits: it.maje.com/ it.pandora.net/ matchesfashion.com/ stories.com





Chemisier bianco e stivali pitonati





Chemisier bianco in cotone COS + Borsa a tracolla con applicazione dorata MARC JACOBS + Bracciale a catena con piastrina in oro TIFFANY&CO. +Stivali effetto pitone con il tacco largo STAUD

Credits: cosstores.com/ farfetch.com/ tiffany.it/ netaporter.com





Minidress a fiori e stivaletti Western





Mini dress a fiori a maniche lunghe ZARA + Mini bag rosa in pelle matelassé MIU MIU + Orecchini a cerchio in argento STROILI + Stivaletti Western con tacco largo ISABEL MARANT

Credits: zara.com/ farfetch.com/ stroilioro.com/ farfetch.com









Abito a stampa check e stivali marroni





Abito a quadri con cintura in vita e ruches sullo scollo BAUM UND PFERDGARTEN + Mini secchiello in pelle da portare a mano o a tracolla DANSE LENTE + Orologio con cinturino in pelle e cassa in acciaio GUCCI + Stivali alti in pelle MANGO

Credits: mytheresa.com/ matchesfashion.com/ farfetch.com/ shop.mango.com