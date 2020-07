Vi mostriamo la selezione più bella di abiti dalla schiena nuda da sfoggiare le sere d’estate.

La schiena nuda è in assoluto il punto focale più cattura sguardi che ci sia. Sensuale ma anche molto sofisticato, è un elemento che, soprattutto in estate, è bello mettere in mostra.

Che abbia uno scollo profondo o più bon ton (con solo qualche dettaglio "cut out"), un abito aperto sulla schiena è una garanzia di femminilità assoluta.

Lo sanno bene Hailey Bieber, Irina Shayk, Rihanna e Charlize Theron, solo alcune delle star che da sempre prediligono di gran lunga mostrare la schiena per ammaliare sul red carpet.

(Credits: Instagram) Irina Shayk

Che ne dite quindi di sperimentare un bell’abito con scollo sulla schiena tra le proposte di Grazia.it?

Abbiamo selezionato per voi 10 modelli tanto belli quanto portabili che vi permetteranno di osare ma senza esagerare.

Scegliete il vostro preferito e ricordate di taggarci su Instagram quando lo indosserete!

(Credits: Rat & Boa)

Rat & Boa è un giovane brand sulla cresta dell'onda che offre una collezione estremamente sensuale fatta di leggeri abiti da sera modello slipdress, con scollo rigirato. Come questo in seta color cobalto, una gioia per gli occhi. #SlipDress

(Credits: The Attico)

La proposta di The Attico è nel pieno stile del brand, luccicante, colorato e sexy, perfetto per la stagione dei party. #PartyDress

(Credits: Reformation)

Il brand ecosostenibile made in USA Reformation ha in collezione tanti abiti aperti sulla schiena, come questo a fiori delicati con scollo all'americana, perfetto anche per il giorno. #SustainableDress

(Credits: Sportmax)

Perfetto day to night, l'abito blu di Sportmax sarà il vostro passe-partout dell'estate. #DayToNight

(Credits: DSquared2)

Il little black dress con un tocco di sensualità in più, di DSquared2. #SexyBlackDress

(Credits: Revolve)

Michael Costello realizza per l'e-commerce Revolve una capsule di abiti femminili e colorati con tante proposte open back. Come questo in pizzo giallo, perfetto per una serata un po' boho chic. #YellowLace

(Credits: Mango)

Le paillettes non sono mai abbastanza! Bellissimo l'abito color champagne di Mango con scollo profondo e laccetti. #SequinDress

(Credits: Jacquemus)

L'iconico abito "La Robe Saudade" con spacco laterale arricciato e scollo sulla schiena ha reso famoso lo stilista Jacquemus. #CoupeDeSoleil

(Credits: Motivi)

Tutto plissé in color acqua marina l'abito con scollo profondo di Motivi. #PlisséDress

(Credits: Twinset)

Il nome Made in Italy Twinset ha realizzato un abito fondo black e stampa di foglie di banano con scollo bon ton sulla schiena. #PrintDress

(Credits: Musier Paris)

Il brand del momento, Musier Paris, ci offre su un piatto d'argento un abitino super cool in marrone con catena oro dalla scollatura profonda. #ItBrand

(Credits: Net-a-Porter)

Perfetto nella sua semplicità lo slip dress con scollo all'americana di Bernadette che trovate disponibile su Net-a-Porter.

(Credits: Zara)

Il modello in verde chiaro con piccoli fiorellini di Zara è da vera country girl. We love it! #CountryDress