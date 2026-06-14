Non segnano e "nascondono" la pancia con eleganza: 7 abiti chic da indossare in tutta libertà senza trattenere il respiro!

Arriva l'estate e con le temperature che salgono l'unica cosa che sogniamo di indossare sono capi leggeri sulla pelle che non ci costringano e ci diano un po' di ...tregua!



A partire dai vestiti e soprattutto se parliamo di modelli che non ci segnino, ci valorizzano e, magari, nascondano con un pizzico di furbizia, quel dettaglio che non ci va di mostrare troppo! Come ad esempio la pancia, magari un po' più gonfia del solito! In questo caso vengono in nostro aiuto alcuni abiti "furbi" che accompagnano le forme e le valorizzano senza strizzare e costringere!





Abiti che nascondono la pancia: quelli da evitare





Per partire facciamo un punto su quali sono i nostri abiti "alleati" e quelli che è meglio lasciar stare su scaffali e nelle dei negozi.

Se volete nascondere la pancia, slip dress in raso e in satin e quelli in maglia o crochet sarebbero da evitare: i primi, anche se magari più morbidi, tendono a "cadere" su qualunque sporgenza mettendo in evidenza rotondità varie. I secondi, dato il materiale stretch e che aderisce alle curve, mostrano davvero tutto. Se proprio non potete farne a meno l'unica soluzione è indossarli con un intimo contenitivo (guaine e pantaloncini) che aiuta ad affinare la silhouette! Capitolo a parte anche per tutti i modelli drappeggiati: non sono affatto una cattiva idea ma, attenzione al tessuto: se rigido rischia di segnare ulteriormente e creare effetti ottici anti-estetici!





Abiti che nascondono la pancia: i modelli furbi da avere nel guardaroba





Arriviamo al dunque: tra gli abiti "nascondi-pancia" da preferire ci sono sicuramente i modelli svasati, dalla linea ad A, non necessariamente troppo over (altrimenti l'effetto "tendone da circo" è dietro l'angolo!) e i modelli morbidi con cintura o cordino in vita da regolare a piacimento. Gli chemisier in questo sono l'alleato per fatto per il dress code da ufficio: non eccessivamente informali, comodi e versatili, possono essere regolati a seconda delle esigenze.



Piccola notazione sulle lunghezze: midi, maxi o mini, scegliete liberamente ma occhio alle proporzioni, soprattutto in abbinamento con le scarpe. È fondamentale per riequilibrare la figura e slanciarla!



Ultimo dettaglio da non dimenticare: scegliete tessuti morbidi, non eccessivamente rigidi e che "cadono" bene, eviteranno pieghe e pieghine proprio dove non volete che vadano!



Infine ecco 7 modelli di abiti perfetti per nascondere la pancia da indossare quest'estate in città, al mare... insomma, dove preferite e dove vi porterà il cuore!







Abito a colonna PARFOIS



Credits: parfois.com





Abito corto in pizzo sangallo, PLEASE



Credits: please fashion.com







Abito fluido con coulisse in vita, PIOMBO CONTEMPORARY



Credits: ovs.it







Abito con dettaglio arricciato sotto il seno, MANGO



Credits: shop.mango.com







Abito chemisier con cintura da annodare, H&M



Credits: hm.com







Abito midi con scollo a V, ELENA MIRÒ



Credits: elenamiro.com

Abito in cotone con scollo a barca, OVS



Credits: ovs.it



