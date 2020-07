Che estate sarebbe senza abiti bianchi! Ecco i modelli più cool da acquistare adesso e tenere addosso per tutta la stagione.

Si parla sempre dell’incredibile potenziale fashion dei little black dress, grande evergreen che ogni donna dovrebbe avere, ma anche gli abiti bianchi non sono da meno e, specialmente in questo periodo dell’anno, meritano un posto d’onore nella lista dei capi passepartout che non possono assolutamente mancare nel guardaroba estivo.

Nulla fa più "estate" di un bel vestito bianco dai tessuti leggeri e impalpabili e i modelli sfornati da grandi griffe e catene low cost per questa stagione sono così comodi, versatili e super chic che hanno davvero tutte le carte in regola per diventare la nostra uniforme della stagione.

Sarà perché sono freschi e sono un ottimo antidoto contro l’afa, sarà perché esaltano al meglio la pelle abbronzata e si abbinano praticamente con tutto, fatto sta che in estate non indosseremmo altro dalla mattina alla sera.



Tra i grandi must da mettere subito wishlist, quelli lunghi fino ai piedi, in lino o cotone, arricchiti da una fila di bottoni o da qualche piccola ruches o volant; quelli dalla lunghezza midi dai dettagli traforati; o quelli corti, semplicissimi, con le spalline sottili, perfetti con scarpe e accessori in paglia, ma non solo.

Tra i pezzi jolly, che si prestano a infiniti abbinamenti e si possono sfruttare in ogni occasione, ci sono poi i chemisier a maniche corte, i mini dress in pizzo, quelli midi con le maniche a sbuffo o i maxi dress in seta, tutti rigorosamente total white!

Ecco alcuni dei nostri preferiti!

MANGO Midi dress bianco traforato con volant sulle spalle

Credits: shop.mango.com

& OTHER STORIES Mini dress in cotone organico con le maniche a sbuffo

Credits: stories.com

TWINSET Abito bianco midi in tessuto goffrato da allacciare al collo

Credits: twinset.com

ZARA Abito bianco con cintura in vita

Credits: zara.com

H&M Abito bianco a trapezio in cotone con spalline incrociate

Credits: 2.hm.com

COS Chemisier bianco a maniche corte

Credits: cosstores.com

LISA MARIE FERNANDEZ Maxi dress in lino con i bottoni

Credits: mytheresa.com

MANILA GRACE Abito lungo asimmetrico con ricami in pizzo

Credits: manilagrace.com

MAX&CO. Maxi dress bianco in voile di cotone e seta

Credits: it.maxandco.com

P.A.R.O.S.H. Mini dress con maniche e bordo in pizzo

Credits: farfetch.com

MIU MIU Mini dress bianco con fiocco sul collo

Credits: farfetch.com

OYSHO Abito bianco lungo con spalline sottili e volant sul fondo

Credits: oysho.com

EQUIPMENT Mini abito bianco a portafoglio in lino

Credits: mytheresa.com

ALICE + OLIVIA Mini dress con le bretelle sottili e nodo sul décolleté

Credits: farfetch.com

FALCONERI Abito lungo in viscosa con scollo a V

Credits: it.falconeri.com