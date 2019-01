Non sarà "avanguardia pura" ma gli abiti a fiori in primavera sono tra i cliché che adoriamo di più. E voi?

Fuori è ancora pieno inverno. Ma la primavera è già sbocciata sugli abiti più romantici delle nuove collezioni moda. Tanti fiori sono spuntati infatti sui modelli protagonisti della prossima stagione.

Una vera e propria iniezione di femminilità e di buonumore, perfetta anche per contrastare le giornate più grigie e uggiose di questo periodo dell'anno.

Perchè allora non iniziare fin da subito a scegliere (e sfoggiare) le versioni che ci piaccioni di più?

Se non trovate un'obiezione più che valida, significa che è davvero il momento giusto per vagliare le nostre proposte di shopping e trovare la variante che fa per voi.

Lunghi o corti, c'è solo l'imbarazzo della scelta: ecco i nostri 11 abiti a fiori preferiti!





Midi dress con fiocco GUCCI

Credits: net-a-porter.com





Con tulipani e spighe VALENTINO

Credits: net-a-porter.com





Chemisier lungo di seta ERDEM

Credits: mytheresa.com





Asimmetrico con drappeggi PREEN BY THORNTON BREGAZZI

Credits: net-a-porter.com





Wrap dress & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Abito midi con fiocco CO

Credits: net-a-porter.com





Abito a portafoglio MANGO

Credits: shop.mango.com





Abito a sottoveste OFF-WHITE

Credits: net-a-porter.com





Abito lungo a balze TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





Tubino con fiori fluo PROENZA SCHOULER

Credits: mytheresa.com





Shirt dress a stampa floreale, ESSENTIEL.