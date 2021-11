Chi l’ha detto che le nuances più particolari si possano mixare solo con i neutri? Ecco 5 combo-colore particolarissime e super-cute che vi svolteranno i look!

Ah, quanto ci piacciono le tavolozze moda audaci e mai scontate!

Per questo autunno-inverno poi, se ne vedono davvero di tutti i colori nelle collezioni… nel vero senso della parola! Oltre ai “soliti” neutri infatti (fondamentali e sempre chic, per carità) troviamo anche tante proposte diverse, brillanti e very cute. Impossibile resistere!

Certo, ci facciamo tentare dalle sfumature più golose con piacere, ma ammettiamolo: la storia si chiude sempre con quel colore particolare che finisce in coppia con un nero o con un marrone. Se va bene, perché a volte resta direttamente nell’armadio per mancanza di idee su come portarlo!

Brevi storie tristi sull’uso dei colori più hot insomma, vissute più o meno da tutte noi, a cui però vorremmo provare a dare una bella “svolta anti-noia”. Come? Semplice: mostrandovi direttamente 5 coppie di nuances poco scontate e a dir poco favolose che daranno un autentico giro di vite ai vostri mix and match! Voi quale preferite?

Abbinamenti colore: Blu petrolio + Ruggine

Partiamo con un azzardo non troppo difficile da concedersi. Metteteci un bell’asterisco: sarà un alleato cromatico perfetto da portare anche di giorno.

Parliamo di un bel blu, scelto nella variante petrolio, accostato a un arancione non troppo saturo, ovvero il ruggine.

Si tratta di una combo colore calda e non troppo squillante, nonostante porti con sé comunque sicuramente un piglio molto originale e cute. Provala su mise quotidiane dalle linee basiche, a cui dare un twist proprio con l’utilizzo delle sfumature-moda: sarà un successo!





Body arancione A.L.C., pantaloni blu petrolio GUESS BY MARCIANO

Credits: farfetch.com, guess.eu

Abbinamenti colore: Blu royal + verde

Restiamo in zona blu ma – come si suol dire – cambiamo drasticamente “punto”. Dal caldo e “pacato” petrolio passiamo a una sfumatura brillante, come il royal o l’elettrico, molto attuali ma non sempre semplici da abbinare. Almeno in apparenza!

Avete mai provato il blu luminoso in coppia col verde? Un’autentica bomba da portare sia di giorno che di sera, sia in chiave combo che in versione layering… ci ringrazierete!





Cappotto blu royal COS, midi-dress verde MANGO

Credits: cosstores.com, zalando.it

Abbinamenti colore: Rosa bubble + Rosso fuoco

Il rosa è un colore troppo delicato per color mix ad effetto e super-cool? Sbagliato! Innanzitutto assicuratevi di scegliere una nuance intensa, come il bubble o il Barbie.

Certo, sappiamo che poi potrebbe sembrare più complicato da abbinare ma, ancora una volta, non è così! Provatelo in coppia con un bel rosso fuoco, caldo e avvolgente… scommettiamo che aggiungerà al rosa quella quota di carattere che ci voleva proprio? Et voilà, in un attimo avrete a disposizione una combo colore perfetta per le occasioni più glam e variopinte!





Felpa rosa FILA, midi-skirt rossa & OTHER STORIES

Credits: fila.com, stories.com

Abbinamenti colore: Verde brillante + Fucsia

Una delle varianti di combo colore più cool vede ancora un rosa acceso come protagonista. D’altronde è o non è il colore posh per antonomasia?

Bene, questa volta ci abbiamo messo il cosiddetto “carico da 90”: abbiamo puntato su un fucsia intenso e - che ci crediate o no - lo abbiamo accostato a un verde pistacchio.

Faticate a immaginarlo? Beh, sbirciate il nostro mix and match: fucsia e verde brillante sono o non sono una coppia a dir poco perfetta? Noi crediamo di sì, ovviamente “for look glamorous only” e da usare con cautela… ma d’altra parte si sa: le coppie più spumeggianti e “ribelli” sono anche le più interessanti!





Top verde ZARA, pencil skirt fucsia N.21

Credits: zara.com, mytheresa.com

Abbinamenti colore: Viola + Giallo

Chiudiamo questa serie di accostamenti cromatici con un’autentica chicca: raffinata e intrigante come pochi altri color mix!

Prendete un giallo (potrebbe essere un ocra caldo ma anche una sfumatura più luminosa) e assicuratevi che rappresenti la quota-colore di maggioranza del look.

Come renderlo più interessante e sensuale? Aggiungendo una punta di viola, magari con un accessorio in grado di farsi notare. Siamo pronte a scommettere che vi innamorerete all’istante!





Abito ocra MAX MARA, borsetta viola HALÍTE

Credits: maxmara.com, halitejewels.com