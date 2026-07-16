Dai mix delicati ai contrasti più decisi, ecco gli abbinamenti cromatici da appuntare subito tra i preferiti (e indossare all summer long).

Il diktat modaiolo dell'estate 2026? Puntare sul colore. O meglio, sui colori. Sì, perché se il caldo di queste settimane sembra non concederci tregua, il guardaroba risponde con una palette di toni vibranti, sfumature luminose e nuance tutt'altro che banali, regalando una ventata di freschezza - quantomeno cromatica - ai nostri look.

Il verde menta con il rosso, l’azzurro insieme al marrone cioccolato, ma anche l’oliva con il giallo burro, il viola accostato all’immancabile bianco. Gli abbinamenti colore che dettano tendenza sono una più irresistibile dell’altra.

Mix audaci e apparentemente fuori dagli schemi, eppure sorprendentemente facili da indossare. Ecco una coloratissima carrellata di idee moda, suggerimenti e outfit da appuntarsi subito e indossare all summer long.



Abbinamenti colore estate: Azzurro e marrone cioccolato

Il connubio più sofisticato della stagione è indubbiamente quello tra l’azzurro e il marrone cioccolato. Due tonalità avvistate a più riprese sulle passerelle e nello street style che, insieme, trovano un equilibrio impeccabile. Ideali per conferire un twist diverso dal solito agli outfit quotidiani, office look compreso.

(nell’immagine: @benedetta.perazzo)

Camicia oversize in popeline H&M, bermuda con piega centrale MANGO, borsa in nappa REFORMATION, sandalo fisherman con suola flat RESERVED

Credits: 2.hm.com, shop.mango.com, thereformation.com, reserved.com

Abbinamenti colore estate: Rosso e verde menta

Giocare con i contrasti è una strategia sempre vincente e questa combo lo dimostra una volta di più. Protagonisti, l’energetico rosso e le gradazioni più fresche del verde. Da sperimentare per dare una marcia in più anche ai look più essenziali.

(nell’immagine: @monpetitchuchu)

Top senza maniche IMPERIAL, orecchini a bottone in oro vermeil AGMES NYC, pantaloni a palazzo in lino MAX MARA, sandalo a listini con tacco kitten ANONYMOUS

Credits: imperialfashion.com, agmesnyc.com, it.maxmara.com. anoncph.com

Abbinamenti colore estate: Verde oliva e giallo burro

L’ormai sdoganatissimo giallo burro trova il suo alleato ideale nel verde oliva, dando vita a un accostamento dal sapore inedito, rilassato ed elegante al tempo stesso. Un mix cromatico da gustare - pardon, sfoggiare - al mattino all'aperitivo.

(nell’immagine: @dashaglamorama)

Gonna a portafoglio COS, t-shirt con taschino PARFOIS, collana con perline di vetro vintage COLLANINE COLORATE, sandalo infradito con zeppa ZARA

Credits: cos.com, parfois.com, press office, zara.com

Abbinamenti colore estate: Viola e bianco

Quando il caldo si fa prepotente, il bianco torna puntualmente a prendersi la scena nel guardaroba estivo. Per valorizzarlo in modo meno prevedibile, provate ad abbinarlo al viola. Un match che non passa inosservato, mantenendo un aplomb indiscutibilmente chic.

(nell’immagine: @lara_bsmnn)

Top in jersey & OTHER STORIES, gonna fluida in raso e pizzo ROUJE, mini pinza per capelli ALEXANDRE DE PARIS, sandalo basso GEWLS

Credits: stories.com, rouje.com, alexandredeparis-store.com, press office