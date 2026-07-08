Da quelli cat-eye alle montature in metallo, passando per aviator e mascherine avvolgenti: ecco gli occhiali da sole must have della stagione e 5 idee outfit per indossarli con stile.

Da oggetto funzionale a feticcio fashion. Gli occhiali da sole si sono ormai guadagnati un ruolo da protagonisti nel guardaroba. E in queste calde giornate d’estate diventano più che mai irrinunciabili: un assoluto must have pronto a proteggerci dal sole, ma anche da eventuali sviste in fatto di stile.

Del resto, basta scegliere la montatura giusta per dare un'impronta nuova anche all’outfit più essenziale, rendendolo all’istante più sofisticato, rilassato, cool o - perché no? - un po’ nostalgico.

Ma su quali modelli puntare e, soprattutto, come abbinare gli occhiali da sole al look? Il segreto sta nel considerarli come parte integrante dello styling, al pari di una bella borsa o di un paio di it shoes.

Dagli intramontabili cat-eye agli aviator oversize, passando per le montature minimal in metallo e quelle avvolgenti d'ispirazione sportiva, ecco le proposte su cui puntare adesso corredate di spunti, suggerimenti e idee moda da cui lasciarsi ispirare.

1) Occhiali da sole con montatura in metallo + polo crochet + gonna di jeans

Che gli anni ’90 siano tornati a cavalcare l’onda fashion è ormai fuori discussione. E a confermarlo sono loro, gli occhiali con montatura in metallo e lenti colorate. Da sfoggiare proprio come allora (o quasi): insieme a una gonna di jeans e a una polo effetto crochet. Ai piedi? Un paio di mocassini da barca in suede, comodi ma allo stesso tempo super chic.

Polo in cotone crochet MARELLA, gonna midi in denim a vita alta LEVI’S, occhiali da sole ovali con montatura in metallo MIU MIU, mocassini da barca in camoscio MANGO

Credits: it.marella.com, levi.com, miumiu.com, shop.mango.com

2) Occhiali da sole aviator + top a fascia + bermuda sartoriali

Le montature aviator restano un grande classico, ma questa stagione diventano bold, con profili importanti e volumi oversize. Abbinatele a bermuda sartoriali, top a fascia e a un paio di infradito con kitten heel per un risultato essenziale, ma dall'attitudine decisamente contemporanea.

Top a fascia in jersey di cotone SKIMS, bermuda sartoriali con piega stirata COS, occhiali con montatura aviator in acetato JIMMY FAIRLY, infradito con tacco kitten STEVE MADDEN

Credits: skims.com, cos.com, jimmyfairly.com, press office

3) Occhiali da sole cat-eye + maxi dress + sabot animalier

Ecco un altro grande classico. Le montature cat-eye non stancano mai e trovano il loro complemento ideale in maxi dress e abitini leggeri. Per stemperarne l’allure bon ton, indossatele con un paio di sabot animalier e una borsa a contrasto.

Borsa a spalla in pelle AMIMÌ, maxi dress in lyocell e cotone ARKET, occhiali da sole cat-eye BOTTEGA VENETA, mule con stama animalier RESERVED

Credits: amimi.it, arket.com, bottegaveneta.com, reserved.com

4) Occhiali da sole avvolgenti + canotta a costine + harem pants

Esplosa sulle passerelle già da qualche stagione, l’estetica Athletic Chic continua la sua ascesa nell’olimpo delle tendenze. E riporta in prima linea gli occhiali a mascherina, quelli dalla silhouette avvolgente concepiti per proteggere lo sguardo durante le attività sportive. Come abbinarli? Provateli con pantaloni a palloncino, canotta a coste e sandali con zeppa. Un mix in equilibrio tra spirito sportivo e ricercatezza.

Canotta in cotone a costine MAX&CO., pantaloni satinati a palloncino MASSIMO DUTTI, occhiali da sole a mascherina con lenti polarizzate ARNETTE, sandalo a listini con zeppa ZARA

Credits: it.maxandco.com, massimodutti.com, arnette.com, zara.com

5) Occhiali da sole Wayfarer + camicia bianca + shorts profilati in pizzo

Iconici e inossidabili, i Wayfarer mantengono intatta la loro aura leggendaria ma riescono ad adattarsi praticamente a qualsiasi look. Per l’estate 2026 mixateli a una semplice camicia bianca dal fit over, shorts in satin profilati in pizzo e sandali bassi con lacci alla caviglia. Una combo rilassata e disinvolta, ideale tanto per un weekend al mare quanto per una giornata in città.

Camicia in cotone & OTHER STORIES, short profilati in pizzo MYTHERESA X FAITHFULL, occhiali da sole Wayfarer con montatura tartarugata RAY-BAN, sandali con lacci alla caviglia TKEES

Credits: stories.com, au.faithfullthebrand.com, ray-ban.com, tkees.com