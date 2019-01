Riprendere l'attività fisica dopo le vacanze sarà più facile e divertente grazie a capi e accessori super cool!





Se smaltire il panettone è il vostro chiodo fisso e rimettervi in forma dopo le vacanze la vostra priorità, la migliore soluzione ai buoni propositi per il 2019 è la palestra!

Per iniziare col piede giusto però, abbiamo bisogno di capi assolutamente fashion e che esaltino le nostre forme (ci si allena meglio con un look che ci fa sentire a nostro agio).

Insomma, outfit che ci facciano venir voglia di affrontare con entusiasmo l’attività fisica che ci aspetta nel 2019 e magari non ci facciano desistere dopo qualche settimana!

Fortunatamente lo stile sporty è oggi più glamour che mai grazie a tante capsule esclusive disegnate dalle star e capi tecnici, firmati e all’avanguardia.

Le proposte sono molte e noi abbiamo scelto 15 pezzi sportivi ma molto stilosi per affrontare la palestra con grinta!

Let’s do it!





(Credits: Primark)

Questa maxi felpa con scritta "When nothing goes right, go left", fa parte della seconda capsule firmata dalla fitness influencer Alice Liveing per Primark.

L'intera collezione è realizzata con materiali naturali, sostenibili e riciclati. #Ecologica





(Credits: Net-a-Porter)

Auricolari, chiavi, tessera della palestra, lucchetto, cellulare: ecco cosa mettere nel fanny pack in tessuto tecnico di Balenciaga.

Se fino ad oggi non avete capito il ritorno del mitico marsupio, dategli un'ultima chance in palestra! #Fannypack





(Credits: Champions)

La felpa cropped di Champions soddisferà la vostra voglia di logo e la indosserete anche al di fuori della sala attrezzi. #Logologologo





(Credits: Adidas)

La gold fever ha contagiato anche l'activewear e sono molte le proposte color oro del 2019.

Queste sneakers Adidas modello Falcon cattureranno ogni sguardo dentro e fuori la palestra. #Falcon





(Credits: Freddy)

Per essere davvero on point, scegliete un set abbinato come questo in velluto verde di Freddy. Comfy-chic dalla testa ai piedi. #Headtotoe





(Credits: Nordstorm)

Se volete sottolineare il punto vita e mostrare i risultati delle vostre sessioni di addominali, scegliete il top di Miaou, sensuale, moderno ed essenziale. #Cropped





(Credits: Yoox)

Questo top elastico di Nike può essere anche usato come reggiseno, ma coprirlo è un vero peccato! #Sportbra





( Credits: 9

I leggings con logo di Paco Rabanne sembrano classici ma a distinguerli ci sono le ghette, il tocco eighties. #Gette





(Credits: Pepper & Maine)

Spalle scoperte e scollo a V per la felpa strategica di Pepper & Maine. #Offshoulder





(Credits: Pinko)

Corsa? Yoga? Pilates? Il top color block di Pinko sarà assolutamente perfetto per qualsiasi attività fisica che vogliate intraprendere nel 2019! #Multitasking





(Credits: Puma)

Questa shirt con zip frontale fa parte dell'esclusiva capsule disegnata dalla star Selena Gomez per Puma. #Madeforstronggirls





(Credits: Victoria's Secret Pink)

I leggings mimetici di Victorias's Secret PINK, sottolineano le forme, minimizzando i difetti. #Camouflage





(Reebok x Gigi Hadid)

Queste sneaker fanno parte della collezione Reebok x Gigi Hadid e vi conquisteranno per il sapore funky e freestyle, molto anni 90.

La capsule sarà disponibile da Febbraio! #Limitededition





(Credits: Robe di Kappa)

Robe di Kappa fa parte della storia dello sportwear italiano ed è tornato sulla cresta dell'onda!

Questa felpa con zip è in tessuto acetato rosa bubblegum. #Revival





(Credits: Stella McCartney)

Per fare davvero la differenza, scegliete una borsa da palestra funzionale ma sofisticata come questa di Adidas by Stella McCartney. #Gymbag