La selezione più bella di capi e accessori in denim per il 2020! Vedere per credere!

Con l’arrivo del 2020, a Grazia.it ci sentiamo in vena di scommesse e grandi previsioni.

Ebbene abbiamo deciso di puntare tutto sul caro vecchio denim, il tessuto più utilizzato dalle donne e dagli uomini di tutto il mondo.

Voi giustamente direte “Jeans? Ancora?” Eh sì! Ma non parliamo dei classici pants ma di camicie, giacche, abiti e addirittura occhiali rivestiti di tela di denim!

Ogni capo e accessorio pensabile verrà contagiato dalla denim mania, nessuno escluso!

Il materiale più amato di sempre continuerà a farla da padrone insomma, complice anche il Classic Blue, il colore pantone del 2020, con cui si abbina benissimo e che ha messo sotto lo spotlight l’intera palette.

È arrivato il momento di scoprire insieme la nostra selezione, che celebra l’incontro tra lo stile casual e il luxury streetwear, la combinazione perfetta del 2020!

(Credits: Blumarine)

L'abito in denim di Blumarine è modello camicia e fa parte della collezione Resort 2020. #ShirtDress

(Credits: C&A)

C&A propone l'intramontabile giubbino in jeans con righe sottili molto "back to school" al prezzo super conveniente di €29,90. #DenimJacket

(Credits: Fabiana Filippi)

La proposta in denim di Fabiana Filippi è una giacca modello Kimono chiusa da una cintura in pelle che la rende più metropolitana. #KimonoJacket

(Credits: Zara)

La camicia in denim di Zara ha ruches in stile western. Abbinatela a pantaloni o gonne in pelle per esaltarla al massimo. #WesternRomance

(Credits: Gucci)

Non la solita gonna in jeans. La proposta di Gucci è midi con dettagli di morsetto logo e banda con i colori del brand. #DenimSkirt

(Credits: Fiorella Rubino)

L'abito in denim leggero di Fiorella Rubino ha una maxi balza. Abbinatelo con una cintura in cuoio per esaltare le vostre forme. #DenimDress

(Credits. Mango)

Con il grande ritorno del grunge anni 90, sono tornate anche le mitiche salopette come questa in denim blu scuro proposta da Mango. #DenimSalopette

(Credits: Pinko)

Ch bell'idea quella del blazer in denim come questo di Pinko, un capo che svolterà anche gli outfit da lavoro e darà quel tocco in più alle combo streetwear. Scommettiamo che diventerà un tormentone del 2020? #DenimBlazer

(Credits: Philosophy di Lorenzo Serafini)

La gonna in denim plissé con bottoni frontali di Philosophy di Lorenzo Serafini fa parte delle proposte primavera estate 2020 ma potrete iniziare ad indossarla da subito abbinandola a stivali in camoscio e maglionicino cropped. #DenimLonguette

(Credits: Ray Ban)

Il total denim arriva anche sugli occhiali di Ray Ban nel modello round, uno dei più amati degli ultimi anni. #DenimSunglasses

(Credits: Weekend Max Mara)

La midi bag Pasticcino di Weekend Max Mara si veste di denim in tre tonalità patchwork. #DenimBag

(Credits: Zalando)

Ecco un'altra proposta che potrete indossare subito: la giacca in denim imbottita di teddy di Topshop. #WinterDenim

(Credits: Twinset)

Bellissimo l'abito camicia in denim elasticizzato di Twinset con balza in pizzo. Sarà il match perfetto con i vostri stivali texani! #DenimLace