Il denim è una grande certezza del guardaroba anche nella stagione di "transizione" tra estate e autunno: ecco i capi di jeans più cool da avere subito

A Settembre "imboccare" fin da subito il look perfetto con cui ricominciare la vita di tutti i giorni non è proprio una passeggiata, ve ne sarete accorte.

Perchè? Semplice! Da un lato vorremmo essere ancora in costume in riva al mare (e in fondo non ci siamo del tutto rassegnate alla fine delle vacanze).

Dall'altro lato il clima mite ci consente ancora un dress code leggero, ma che non sia sfacciatamente estivo perchè siamo pur sempre in città, no?

E proprio a questo punto, all'apice della confusione su che cosa indossare, ecco che in nostro soccorso arriva lui: il denim, il tessuto transeasonal per eccellenza, capace di traghettarci da una stagione all'altra con nonchalance e stile.

Non parliamo naturalmente solo del classico jeans 5 tasche ma anche di tanti altri capi pronti a regalarci la semplicità e la praticità che cerchiamo, ma sempre con un occhio di riguardo al glamour.

Dalla giacca di jeans con patch colorati, al blazer dal taglio sartoriale. Dalla classica mini passe-partout alle gonne midi per una resa più raffinata. E ancora: camicie, abiti, gilet, bluse, jumpsuit e chi più ne ha più ne metta.

Scoprite 15 pezzi must da accaparrarsi subito e sfoggiare per tutto l'autunno (e anche molto di più!).

Blazer a monopetto in denim TIBI

Credits: net-a-porter.com





Abito midi con cintura EMILIA WICKSTEAD

Credits: net-a-porter.com





Jeans BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com





Gonna in denim a portafoglio MANGO

Credits: shop.mango.com





Gilet con colletto peloso CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Giacca di jeans con patch colorati SOLID & STRIPED + RE_DONE

Credits: net-a-porter.com





Gonna al ginocchio con bottoni dorati GUCCI

Credits: mytheresa.com





Tuta intera SEA

Credits: net-a-porter.com





Camicia in denim MARNI

Credits: net-a-porter.com





Gonna corta con zip e impunture a vista PROENZA SCHOULER

Credits: mytheresa.com





Blusa con maniche a sbuffo

Credits: zara.com





Jeans cropped con coulisse in vita H&M

Credits: hm.com





Giacca con maxi tasche e cintura in vita & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Jeans a vita alta con bottoni metallizzati JOSEPH

Credits: mytheresa.com





Minigonna in denim J CREW

Credits: jcrew.com