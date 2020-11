Ecco le linee sportive più cool e comode, per un allenamento domestico che mixa comfort e stile

È tempo di allenamento at home, purtroppo. Diciamo purtroppo perchè è l'aumento del contagio da Covid-19 ha costretto palestre e centri sportivi a chiudere i battenti, quindi è ora di attrezzarsi al meglio per fare un po’ di sana attività fisica a casa.



*** 10 esercizi da fare a casa per rimanere in forma ***



Non servono solo app di yoga, tappetini e pesi: il necessaire per l’allenamento domestico si fonda anche sull’abbigliamento adatto.

Perché lo sport indoor sia piacevole, bisogna scegliere capi innanzitutto comodi, ideali per muoversi senza costrizioni. Ma anche l’occhio vuole la sua parte, specialmente in questo periodo in cui a furia di stare in casa si rischia un abbruttimento (sia fisico sia mentale). Quindi puntiamo su un abbigliamento sportivo che non rinunci allo stile.

Per aiutarvi a trovare i vostri best friend forever dell’allenamento casalingo, abbiamo selezionato le migliori collezioni sporty chic. Eccole qui, pronte a farvi innamorare. E tonificare.

Adidas + Wolford: la collezione ispirata all'abbigliamento sportivo anni '80 e '90

Il brand Wolford aggiunge un tocco di lusso alla adidas Activewear Collection. I due brand hanno collaborato per la prima volta per progettare nuovi capi senza cuciture ad alta prestazione. Ispirati all’estetica anni '80 e '90, i pezzi offrono il massimo comfort e sostegno grazie a una speciale lavorazione a maglia trasparente e opaca che abbraccia il corpo. Il risultato? Una silhouette estremamente femminile.

La linea comprende due capsule, la prima con un top a manica lunga e leggings coordinati, con finitura scintillante molto glam; la seconda include un set abbinato con micro dettagli trasparenti nelle aree in cui la traspirabilità è necessaria, creando un look sobrio ed elegante.

Armani: la linea di activewear che mescola morbido velour e tessuto tecnico

La collezione sportiva di Giorgio Armani è un mix di proposte glamour da un lato e ultra pratiche dall’altro. Comprende t-shirt in jersey stretch che si adattano al corpo come una seconda pelle, felpe e pantaloni jogger in tessuto tecnico per performance uniche, senza rinunciare al tocco alla moda delle stampe camouflage e animalier.

Il soffice velour è un altro dei protagonisti della linea, ideale per rivelarsi una coccola sulla pelle mentre ci si concede un po’ di sano relax sportivo.

Mango: la capsule collection di capi confortevoli e "multidisciplina"

Mango lancia Active, una capsule di capi confortevoli focalizzata sulla pratica di diverse discipline sportive legate al benessere del corpo e della mente come lo yoga, la danza, la meditazione o il pilates.

Una vasta gamma di leggings, shorts, top e crop top a maniche lunghe, body, felpe e tute intere in vari colori e modelli. Propone anche accessori come custodie per tappetini da yoga, marsupi, sneakers, borse e calzini.

E non è tutto: Mango presenta una campagna in movimento che promuove il valore della comunità, rafforzando i legami tra i suoi membri, rinsaldando le relazioni e condividendo conoscenza. Attraverso il profilo Instagram di Mango, verranno organizzate lezioni e live-talk su diverse discipline e argomenti con un denominatore comune: il benessere.

Molti dei migliori studi di yoga e meditazione del mondo condivideranno le proprie conoscenze con l'intera community di Mango.

Oysho: i nuovi flare plants, perfetti per fare sport e non solo

Oltre al vasto assortimento di capi tecnici perfetti per lo sport indoor, Oysho ha appena lanciato un nuovo modello di flare pants che si adatta all’activewear domestico ma è anche perfetto da indossare tutti i giorni.

Sono leggings a vita alta in tessuto altamente resistente, disponibili in due versioni a zampa: una più stretta e l'altra invece “comfort bell”, più ampia e scampanata. I modelli sono in nero e in grigio mélange, da abbinare a felpe in cotone con o senza cappuccio.

La collezione sportiva di Oysho è un concentrato di raffinatezza nonostante lo stile sia sporty: dal design essenziale molto chic alle nuance neutre e sobrie, scegliere i capi di questa collezione activewear è una garanzia di bon ton, ecco.

Fendi: la capsule sportiva dal retrogusto vintage

La collezione di abbigliamento sportivo firmata Fendi sintetizza un’estetica dal sapore retrò con linee essensziali molto eleganti. Se la conditio sine qua non per voi è sempre e solo la raffinatezza, allora per i momenti di sport indoor le proposte di Fendi sono le compagne ideali.

Felpe in jersey, pantaloni jogger o leggings, top crop e t-shirt in tre nuance (nero, azzurro e bianco) creano un guardaroba sporty-chic perfetto per essere sempre glamour al punto giusto. Il tratto distintivo è il dettaglio della fascetta in tessuto con logo della Maison.

Freddy: gli Energy Pants che aiutano ad armonizzare i movimenti

Secondo la filosofia cinese, la stimolazione di precisi punti in corrispondenza dei meridiani attiva una specifica mappa energetica che può essere utilizzata, attraverso il prana, per stimolare il riequilibrio dell’intero organismo.

Proprio da qui nasce il brevetto rivoluzionario di Freddy: gli Energy Pants in cui, per comunicare con i meridiani, sono state inserite delle microsfere in alluminio in specifici punti che, a contatto con il corpo, attivano una precisa mappa energetica in grado di poter generare diverse sensazioni positive. I Freddy Energy Pants sono stati testati da circa 100 professionisti dello sport, tra atleti e insegnanti di discipline quali yoga, fitness, danza, ginnastica ritmica e artistica. Maggiore elasticità, armoniosità, estensione muscolare e rilassatezza delle gambe sono i principali benefici di questi "magici" pants!

Massimo Dutti: la collezione "Soft" per la meditazione e lo yoga

Massimo Dutti per la sua collezione “Soft” dedicata alla meditazione e allo yoga trova il perfetto equilibrio tra una vestibilità comoda e un'estetica piacevole.

Articoli imprescindibili come pantaloni, felpe e leggings garantiscono da un lato comfort e libertà di movimento, pensati appunto per soddisfare tutte le esigenze che richiedono la pratica dello yoga e della meditazione. Ma anche il lato fashion non è stato tralasciato, anzi: materiali di prima qualità come il cotone organico si combinano a tessuti tecnologici di ultima generazione che garantiscono eleganza oltre che comodità.

La palette cromatica punta sulle gamme naturali, con tonalità neutre e pastello per aggiungere una discreta nota di colore senza tradire il filo conduttore che intesse di charme la collezione: sobrietà pura.

OVS: materiali tecno-comfort con un’anima glamour

La collezione di abbigliamento sportivo donna di OVS offre una selezione di capi comodi e femminili che coniugano stile, moda e fit di tendenza.

Leggings, top, jogger, t-shirts e felpe sono realizzati con materiali tecno-comfort, arricchiti da stampe e dettagli pensati per tutte le donne sportive con un’anima molto chic. Dalle magliette stretch con inserti rigati ai leggings mélange, anche in questo caso la sobrietà e la semplicità sono le cifre stilistiche.

Superdry: capi tecnici con il tocco fashion di glitter e degradé

La proposta di abbigliamento di Superdry mescola linee contemporaneee e super tecniche a dettagli squisitamente glamour e fashion, come le sfumature degradé e il glitter.

Chi ama la praticità, può scegliere tra reggiseni elasticizzati, leggings a vita alta, canotte stretching e t-shirt basic. Altrimenti se si vuole unire al comfort e alla performance anche un bel po’ di fascino, si può optare per il completo leggings e top crop glitterato, per le stampe effetto marmorizzato o per le sfumature in stile degradé.