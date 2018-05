Rosa, giallo, verde, rosso, arancio...il denim per la nuova stagione si tuffa nei colori più accesi



Stanche dei soliti jeans? Ebbene, la Primavera 2018 ha in serbo per voi una bella novità in fatto di denim.

Quest'anno infatti le varianti più cool su cui puntare sono senza ombra di dubbio quelle colorate.

Senza nulla togliere ai modelli declinati sulle classiche e sempre amatissime sfumature del blu, ci mancherebbe.

Ma se siete alla ricerca di qualcosa di diverso per il vostro abbigliamento, sarete di certo soddisfatte. Sì, perchè per la bella stagione la palette si fa variopinta: giallo, rosa, verde menta, rosso, arancio vitaminico, e chi più ne ha, più ne metta.

Dai 5 tasche pastello al giubbotto oversize in versione color-block, dagli shorts alla mini: nella selezione che abbiamo preparato, avrete solo l'imbarazzo della scelta.





Il denim colorato per la Primavera MSGM Giubbino in denim color-block.

Credits: farfetch.com

MANGO Jeans rosa a vita alta.

Credits: shop.mango.com

LORO PIANA Jeans cropped rossi.

Credits: mytheresa.com



H&M Shorts rosa sfrangiati.

Credits: hm.com



7 FOR ALL MANKIND Jeans giallo limone.

Credits: mytheresa.com

CALVIN KLEIN JEANS Giacca di jeans rossa.

Credits: mytheresa.com



CURRENT ELLIOTT Jeans verde salvia.

Credits: mytheresa.com

GANNI Giubbino corto color arancio.

Credits: net-a-porter.com

GIVENCHY Jeans flare rosa pastello.

Credits: mytheresa.com



LEVI'S Jeans verde menta.

Credits: levi.com

TOPSHOP Minigonna in denim giallo.

Credits: topshop.com

GAP Jeans alla caviglia verde prato.

Credits: gap.eu





VERSACE Jeans celesti a vita alta.

Credits: versace.com

ZARA Giubbino in denim e jeans rosa confetto.

Credits: zara.com

