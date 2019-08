Chemisier, pantaloni morbidi, bluse: ecco una selezione di capi e accessori must da puntare per un rientro al lavoro all'insegna dello stile.



Ritrovarsi di nuovo dietro alla scrivania dopo intere settimane di dolce far nulla può rivelarsi più traumatico del previsto, ma con un po’ di shopping consolatorio è possibile tornare un po’ più volentieri alla solita routine!

Ogni look da ufficio che si rispetti dovrebbe essere serio, professionale e formale quanto basta, e nelle nuove collezioni di grandi e piccoli brand si trova già una gran varietà di capi e accessori che hanno tutte queste caratteristiche.

Dai chemisier che si fermano al ginocchio alle bluse dalle fantasie delicate: in fondo basta poco per ottenere delle mise da lavoro assolutamente impeccabili e fare un rientro in ufficio in grande stile.

Da che parte cominciare? Se non vedete l’ora di darvi alla pazza gioia con gli acquisti e per il vostro back to office sognate dei look glamour e curati nei minimi dettagli, ecco una selezione di pezzi must have che dovreste assolutamente puntare per affrontare con più positività le nuove sfide lavorative.

Pronte a scoprirli?





OTTODAME Blazer gessato con le tasche

Credits: ottodame.it





COS Chemisier bianco in cotone organico

Credits: cosstores.com









10 COLLECTION BY SEVENTY Pantaloni grigi a gamba larga

Credits: seventy.it





PUGNALE Occhiali da vista dalla forma cat-eye in acetato

Credits: pugnaleeyewear.com









S MAX MARA Abito midi in cotone a stampa floreale

Credits: mytheresa.com





GIANVITO ROSSI Slingback in suede con tacco mini

Credits: mytheresa.com









SEE BY CHLOE Borsa in pelle da portare a spalla o a tracolla

Credits: mytheresa.com





STELLA MCCARTNEY Blusa a pois in seta con volant

Credits: matchesfashion.com













SUN68 Pantaloni comodi con elastico in vita

Credits: sun68.com









GUCCI Mocassini in pelle beige

Credits: matchesfashion.com









PIJAMA Zaino in tessuto con tasche frontali

Credits: pijiama.it









ALYSI Camicia bicolor a maniche lunghe

Credits: alysi.it





FEBE Jumpsuit a maniche lunghe con cintura in vita

Credits: febemilano.com









DIOR Orecchini di perle in resina bianca con finiture dorate

Credits: dior.com









TORY BURCH Pullover grigio con polsini svasati

Credits: mytheresa.com





PINKO Pencil skirt con tasca e bottoni laterali

Credits: pinko.com





JIL SANDER Tote bag in pelle nera formato XXL

Credits: matchesfashion.com