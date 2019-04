Nuova stagione, nuovo look! Ecco i capi e gli accessori da sfoggiare in ufficio questa primavera.

L’abbiamo attesa con ansia e adesso che la bella stagione è finalmente arrivata, ci ritroviamo davanti al solito, amletico dilemma: cosa indossare in primavera?

Una questione che si fa particolarmente spinosa se parliamo di abbigliamento da ufficio, soprattutto quando le temperature cambiano alla velocità della luce e trovare la mise perfetta può sembrare una vera mission impossible.

Per risolvere il problema con stile, basta puntare sui pezzi giusti: versatili ma non troppo casual, classici ma mai banali, comodi e al contempo chic. In altre parole, capi evergreen come il blazer, lo chemisier o i pantaloni a sigaretta, ma anche accessori passepartout, perfetti per passare con nonchalance dalla scrivania all’aperitivo.

Qualche esempio? Una borsa effetto rettile, un paio di mocassini, o ancora, un ciondolo prezioso ed eclettico, che diventi la “firma” del nostro stile. Scopriteli tutti nella nostra selezione!







Il blazer

Un must dell’office look che non può mancare nel guardaroba per la primavera. Sceglietelo doppiopetto e in una nuance super trendy per ottenere un effetto “statement”.





IMPERIAL Blazer doppiopetto con revers a lancia.

Credits: imperialfashion.com





Il pullover leggero

Un capo basic ma assolutamente strategico, da portare sempre in borsa e indossare al primo filo di vento. Optate per forme morbide e colori neutri per renderlo ancora più versatile.





INTIMISSIMI Maxi pull asimmetrico in modal con scollo a V.

Credits: intimissimi.com





Le slingback

Alternativa alle classiche décolleté, le slingback sono una soluzione ideale per ingentilire il look. Sceglietele in pelle effetto croc per sdrammatizzarne l’allure bon ton.





AQUAZZURRA Slingback con kitten heel in pelle effetto coccodrillo.

Credits: net-a-porter.com





I pantaloni a sigaretta

Fanno subito “ufficio”, soprattutto in versione a quadri. L’importante è sceglierli con cura, investendo possibilmente in un modello sartoriale. Da mixare a bluse di seta e mocassini per un effetto iper sofisticato.





ACNE STUDIOS Pantaloni a sigaretta principe di Galles in misto cotone.

Credits: mytheresa.com





Gli occhiali da vista

Un dettaglio da non tralasciare, che definisce il look e ci dà subito un’aria diversa. Le montature più cool del momento sono in metallo e hanno linee essenziali.





BALENCIAGA Occhiali con montatura in metallo dorato dalla linea spigolosa.

Credits: mytheresa.com





La borsa

Dimenticate i modelli “tecnici” e investite su una tote bag che si faccia notare. Sarà la vostra compagna fedele dall’ufficio all’aperitivo.





FENDI Borsa Peekaboo regular con doppio scomparto interno in pitone dipinto.

Credits: fendi.com





La camicia

Bianca, a fantasia, in cotone o seta. La camicia è un capo essenziale che conferisce subito un tocco business al look, soprattutto se abbinata al blazer. Assicuratevi che sia di buona fattura e sempre stirata in modo impeccabile.



EQUIPMENT Camicia in seta con profili a contrasto.

Credits: mytheresa.com





L'orologio

Lo stile è nei dettagli e l’orologio è uno di essi. Con un modello dal gusto maschile sarete sempre inappuntabili.



MARC JACOBS Orologio in acciaio inossidabile con cassa rotonda.

Credits: forzieri.com







La gonna midi

Se state pensando alla solita pencil skirt, siete fuori strada. La gonna midi del momento è in maglia, a pieghe multicolor.



TORY BURCH Gonna midi in maglia a pannelli colorati.

Credits: mytheresa.com





I bijoux

Un gioiello è quello che ci vuole per completare e definire ogni look. Scegliete un pezzo eclettico e fatene l’elemento distintivo del vostro stile.



BULGARI Collana B.zero1 con catena e pendente in oro rosa 18 kt e ceramica bianca.

Credits: bulgari.com





Lo chemisier

Meno scontato del tubino, è un capo facile, che risolve subito il look. Le versioni da prediligere sono quelle midi, con maniche a tre quarti e rigorosamente a fantasia.



ERDEM Chemisier floreale in cotone con collo alla coreana.

Credits: mytheresa.com





I mocassini

Immancabili nel guardaroba di una donna in carriera, aggiungono un tocco classy anche alle mise più casual, coniugando eleganza e comfort.



TOD’S Mocassini in pelle martellata con fibbia-logo in metallo.

Credits: mytheresa.com