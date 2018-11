Il dress code perfetto per la montagna? Ecco i capi e gli accessori per coniugare comfort e stile

Cime innevate, paesaggi che tolgono il fiato e quell'atmosfera fiabesca che solo la montagna d'inverno sa regalare. Se anche voi non vedete l'ora di trascorrere qualche giorno in alta quota ma vi manca giusto giusto qualche "incentivo" sul look più adatto da sfoggiare, siete nel posto giusto.

Sì, perchè vorremmo sfatare una volta per tutte il preconcetto che la comodità non vada a braccetto con lo stile. E per farlo, abbiamo scovato una serie di capi e accessori caldi e comfy che però, guarda caso, sono anche bellissimi!

Giacconi imbottiti e piumini soffici per difendersi dalle intemperie, pullover e cardigan in morbido cashmere, pantaloni tecnici dai dettagli stilosi. Ma anche scarponcini da trekking e stivali da scii con una marcia fashion in più, maxi sciarpe avvolgenti e berretti di lana con pom pom.

Pronte a fare la valigia?

Pull in lana e cashmere con fiocco di neve di ALBERTA FERRETTI

Credits: albertaferretti.com

Giaccone con colletto in velluto FAY

Credits: fay.com

Pullover a collo alto con scritta PERFECT MOMENT

Credits: net-a-porter.com

Sciarpa in cashmere con frange GABRIELA HEARST

Credits: mytheresa.com

Scarponcini da trekking TIMBERLAND

Credits: timberland.it

Pantaloni da sci con staffa FUSALP

Credits: net-a-porter.com

Calze lunghe in cashmere CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com

Camicia check in flanella ISABEL MARANT ÉTOILE

Credits: mytheresa.com

Stivali da scii FENDI

Credits: net-a-porter.com

Piumino con inserto di pelliccia LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it

Maxi sciarpa NORTH SAILS

Credits: northsails.com

Abito in cashmere a dolcevita FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Berretto in lana con pom pom MONCLER

Credits: mytheresa.com

Pantaloni tecnici HEAD

Courtesy of Press Office

Parka della linea Protect SAVE THE DUCK

Credits: savetheduck.it

Mascherina DIOR

Credits: dior.com

Maxi cardigan a fantasia SISLEY

Credits: it.sisley.com