Le vacanze sono alle porte: partire con stile e comodità e con questi 10 must-have

Estate, stagione di vacanze e di viaggi verso mete più o meno lontane. In vista di ogni partenza è lecito cadere nei soliti dubbi: come vestirsi per un volo aereo?



Si sa come funziona: dal primo momento in aeroporto ci sono degli automatismi che richiedono un minimo di "smartitudine", anche in fatto di abbigliamento.



A questo punto qualche esempio è di rito. C'è bisogno di praticità per muoversi tra check-in e metal detector (con passaporto e carta di imbarco pronte al momento del bisogno) senza intoppare ulteriormente le file; ci vuole comodità per attraversare i lunghi corridoi verso il gate di partenza.



E ce ne vuole altrettanta a bordo, dove spesso c'è troppo freddo ma talvolta anche troppo caldo. Dove ci si tolgono le scarpe per una pennichella salvo doverle rimettere per ogni puntata alla toilette.

Immaginate di dover fare tutto questo vestendovi anche bene, vi sembrerà pressoché impossibile. Ma non lo è. Se l'idea di partire, dopo la nostra premessa degna del miglior "worst case scenario" è diventata il vostro peggiore incubo, date un'occhiata a questi 7 must have che salveranno le vostre vacanze.



Perché si sa, la vacanza inizia dal viaggio... vedete di partire con il piede giusto!











La t-shirt

Lo strato "base" ideale per ogni viaggio è la t-shirt: perfetta se fa caldo e comodissima sulla pelle anche per i viaggi più lunghi.





ALEXACHUNG T-shirt bianca con stampa.



Credits: Net-a-Porter.com







Pantaloni sempre!

L'ideale per riposarsi in qualsiasi posizione (la gonna è un tantino scomoda, no?). Il segreto per sceglierli bene è puntare sui tessuti morbidi e su modelli senza zip, bottoni o chiusure difficili.











ZARA Pantaloni con coulisse in vita modello jogging.



Credits: Zara.com







Scarpe pratiche

Camminate infinite nel terminal dell'aeroporto, "metti-togli" continui a bordo durante il viaggio. Sono due motivi, che bastano e avanzano, per consigliare un paio di sneakers modello slip-on.





À LA GARCONNE Slip-on Vans dipinte a mano.

Credits: Farfetch.com





La felpa

Per i momenti più freschi una felpa è l'ideale. Per maggiore comodità sceglietela con la zip e con il cappuccio (se non amate l'aria condizionata "sparata" sulla testa).





MONCLER Felpa stile cardigan con cappuccio.



Credits: Mytheresa.com







Una borsa versatile

Quando si viaggia è vietato portare con sé accessori scomodi. La borsa ideale è quella che si può portare a tracolla per liberare le mani quando serve, che ha una zip per non temere di perdere qualcosa se inserita nella cappelliera. E in più dev'essere leggera.





LOEWE Borsa Puzzle in pelle multicolore.



Credits: Net-a-Porter.com







I calzini

Da indossare sempre, o da mettere in borsa. Non c'è niente di peggio di un lungo viaggio con i piedi gelati!





ISABEL MARANT Calzini in cotone con logo ricamato.



Credits: Farfetch.com







Gli occhiali da sole

Mai senza: per fare un riposino anche quando splende il sole, mai dimenticare gli occhiali, ovviamente scuri.





CÉLINE Occhiali da sole modello "Kate".



Credits: Mytheresa.com